Bericht: Sesko hat keine Lust auf den FC Bayern

IMAGO/MICHAL FAJT,ZOSPORTU.SK

Benjamin Sesko will offenbar nicht zum FC Bayern

Im Kalenderjahr 2024 ist Benjamin Sesko bei RB Leipzig der Durchbruch gelungen - und wie: Alleine in der Bundesliga traf der junge Mittelstürmer in 24 Einsätzen 13 Mal. Längst sollen Spitzenklubs wie der FC Bayern um den Slowenen werben, der auch in der englischen Premier League viele Bewunderer hat. Eine Tendenz zeichnet sich offenbar schon ab.

Und diese Tendenz ist für den FC Bayern alles andere als positiv: Wie "Teamtalk" berichtet, hat Sesko nämlich keine Lust, sich dem deutschen Rekordmeister anzuschließen, sofern er Leipzig in absehbarer Zukunft verlassen sollte.

Hintergrund sei, dass der 21-Jährige in München nicht die zweite Geige hinter Superstar Harry Kane spielen wolle. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft ist absoluter Fixpunkt der Bayern-Offensive, sein Stammplatz ist unangefochten.

Noch steht ohnehin nicht fest, wann Sesko den nächsten Karriereschritt überhaupt in Angriff nehmen will. Erst im Juni verlängerte der Youngster bei RB vorzeitig bis 2029, die Aussicht auf regelmäßige Einsätze auf höchstem Niveau unter Trainer Marco Rose dürfte alles andere als abschreckend sein.

Doch Sesko wäre nicht der erste Profi, der dem Lockruf des großen Geldes folgen würde. Und das winkt ihm bei einem Wechsel in die Premier League, wo der FC Arsenal, Manchester United und der FC Chelsea großes Interesse zeigen sollen.

Dem Vernehmen nach haben die Gunners dabei die besten Chancen, auch wenn sie für einen Transfer ganz tief in die Taschen greifen müssten. Mindestens 80 Millionen Euro werden Gerüchten zufolge aufgerufen.

RB Leipzig landet Volltreffer bei Sesko

Sesko war 2023 vom österreichischen Schwesternklub RB Salzburg nach Leipzig gewechselt, 24 Millionen Euro ließen sich die Sachsen den Deal kosten. Nach einem halben Jahr Anlaufzeit explodierte der 1,95 Meter große Neuner förmlich.

In der neuen Saison steht Sesko bislang bei sechs Toren und drei Vorlagen in neun Pflichtspielen. Zusammen mit dem Belgier Lois Openda bildet er eines der gefährlichsten Sturmduos der Bundesliga.