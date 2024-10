Torwartdebatte beim DFB: Kahn sieht Nübel vorne

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Oliver Kahn stand einst selbst im deutschen Tor

Seit der Verletzung von Marc-André ter Stegen läuft eine Debatte darüber, wer den Stammkeeper der deutschen Nationalmannschaft in den kommenden Monaten ersetzen soll. Torwart-Legende Oliver Kahn glaubt, dass Alexander Nübel vom VfB Stuttgart die besten Karten hat.

"Nübel hatte vergangene Saison ein sehr gutes Jahr in Stuttgart. Er hat im Gegensatz zu Oliver Baumann die Chance, sich auf internationalem Niveau in der Champions League zu beweisen. Das ist ein Vorteil", sagte der ehemalige Welttorhüter der "Bild am Sonntag".

Dennoch rechnet Kahn nicht damit, dass sich Bundestrainer Julian Nagelsmann schnell auf einen Kandidaten festlegt. Die Konstellation im Tor sei "absolut offen", befand Kahn. Er sehe "aktuell keine eindeutige Rangfolge".

Tatsächlich hatte Nagelsmann vermieden, vor dem beiden Nations-League-Spielen gegen Bosnien und Herzegowina (2:1) und die Niederlande (Montag, 20:45 Uhr) eine klare Entscheidung zu treffen.

Gegen den Underdog hatte am Freitag VfB-Keeper Nübel erstmals das DFB-Tor gehütet. Am Montag gegen Oranje soll dann Konkurrent Oliver Baumann sein Debüt feiern.

Brisanter Konkurrenzkampf um das DFB-Tor

Wie lange das Modell der geteilten Nummer eins noch greift, ließ der Cheftrainer offen. Es sei an den Kandidaten, sich zu empfehlen, stichelte Nagelsmann den Konkurrenzkampf an.

Auch Kahn ist gespannt, wie sich die neuen Rivalen in den kommenden Monaten präsentieren werden. "Es wird interessant zu sehen, wie Nübel und Baumann nun mit der Situation umgehen, für die Nationalmannschaft aufzulaufen", so der 55-Jährige. "Das ganze Land schaut auf sie. Das ist immer eine besondere Situation."

Nach dem DFB-Rücktritt von Manuel Neuer hatte eigentlich sein langjähriger Stellvertreter ter Stegen die Zusage für den Stammplatz im Tor erhalten. Ende September riss sich der Barca-Star allerdings die Patellasehne im rechten Knie. Die Saison ist damit frühzeitig gelaufen.

Neben Nübel und Baumann trainiert aktuell auch Jannis Blaswich (RB Salzburg) als dritter Keeper mit dem DFB-Team. Bernd Leno (FC Fulham) hatte derweil abgesagt.