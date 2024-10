Koeman macht Geheimnis um Ersatz für van Dijk

IMAGO/Marcel van Dorst/DeFodi Images

Ronald Koeman bereitet die niederländische Nationalmannschaft auf das Spiel gegen Deutschland vor

Bondscoach Ronald Koeman macht vor dem Nations-League-Spiel gegen Deutschland ein Geheimnis aus der Frage, wer anstelle seines gesperrten Kapitäns Virgil van Dijk beginnen wird.

Mit wem er seinen Abwehrchef ersetzen werde? "Mit jemand anderem", sagte der Trainer der niederländischen Nationalmannschaft vor der Begegnung am Montag (20:45 Uhr/ZDF) und lachte.

"Ich glaube nicht, dass wir jetzt mehr Favorit sind, aber beide Teams müssen Veränderungen vornehmen", sagte Koeman über die Bedeutung des Verlustes von van Dijk. Der Profi des FC Liverpool hatte beim 1:1 in Ungarn am Freitag Gelb-Rot gesehen. Koeman sieht daher in München einen "leichten Vorteil für das Heimteam", also die DFB-Auswahl.

Stürmer Cody Gakpo ergänzte, der Ausfall von van Dijk bedeute "viel. Jeder weiß, was für eine Wirkung er hat auf das Team und den Gegner, das ist ein Ausnahmespieler. Aber wir haben auch andere sehr gute Spieler." Die DFB-Elf werde im Vergleich zu den Ungarn "nach vorne spielen wollen, da werden wir Platz kriegen", prophezeite er.

Das erwartet auch Koeman. Schon im Hinspiel im September in Amsterdam (2:2) "haben wir im Umschaltspiel viel Platz gekriegt", sagte er und forderte: "Aber wir brauchen auch Tiefe im Spiel. Deutschland hat das immer und ist ein Beispiel für uns, wie es geht."

An München, sagte Koeman, habe die Elftal "gute Erinnerungen". Bei der EM im vergangenen Sommer gelang in der Allianz Arena ein 3:0 im Achtelfinale gegen Rumänien, 1988 gewann Koeman als Spieler im Olympiastadion den EM-Titel. Das WM-Finale 1974 dort aber gewann Deutschland gegen Oranje mit 2:1.