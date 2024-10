Hier läuft Deutschland gegen Holland im TV und Stream

IMAGO/The Netherlands v Germany

Nagelsmann und Koeman treffen sich erneut in der Nations League

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft empfängt am Montagabend (20:45 Uhr) die Niederlande zum Länderspiel-Klassiker. Wo läuft die Partie der Nations League im TV und Stream?

Matchball für die DFB-Auswahl um Bundestrainer Julian Nagelsmann. Mit einem Sieg gegen Holland am vierten Nations-League-Spieltag wäre die deutsche Fußball-Nationalmannschaft vorzeitig fürs Viertelfinale qualifiziert. Das Hinspiel in Amsterdam war 2:2 ausgegangen.

Nach zwei Siegen gegen Ungarn (5:0) und Bosnien-Herzegowina (2:1) sowie dem Remis gegen Oranje rangiert die Mannschaft von Nagelsmann mit sieben Punkten auf Platz eins. Die Niederlande patzte zuletzt gegen Ungarn (1:1) und darf somit in München nicht verlieren, um die K.o.-Runde nicht aus den Augen zu verlieren.

Hier läuft der Länderspiel-Klassiker Deutschland vs. Niederlande im TV und Stream:

Die Nations-League-Partie am Montagabend (20:45 Uhr) zwischen Deutschland und Holland wird live im Free-TV im ZDF gezeigt. Das Zweite beginnt mit der Übertragung um 20:15 Uhr.

Kommentiert wird Deutschland vs. Niederlande von Oliver Schmidt. Die Moderation übernimmt Jochen Breyer, an seiner Seite sind die Experten und Ex-Nationalspieler Christoph Kramer und Per Mertesacker.

sport.de versorgt euch wie immer mit einem ausführlichen Live-Ticker zum Spiel.

Nagelsmann hatte am Sonntag auf der Abschlusspressekonferenz bekannt gegeben, im Gruppen-Topspiel gegen die Niederlande mit dem Münchner Aleksandar Pavlovic und dem Stuttgarter Angelo Stiller in der Startelf beginnen zu wollen. "Angelo und Pavlo spielen", sagte Nagelsmann über das Duo, das erstmals von Beginn an ran darf.

"Weil sie gut sind", begründete der Bundestrainer die personelle Umstellung. Der 20 Jahre alte Pavlovic war beim 2:1 am vergangenen Freitag in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina noch wegen Knieproblemen nicht eingesetzt worden. Im Tor wird erstmals der 34 Jahre alte Hoffenheimer Oliver Baumann stehen.