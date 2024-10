Gerüchte über neuen Trainer-Job für Urs Fischer

IMAGO/Grant Hubbs

Urs Fischer ist seit seinem Aus beim 1. FC Union Berlin ohne Job im Trainer-Geschäft

Beim Champions-League-Teilnehmer BSC Young Boys aus der Schweiz brennt der Baum. Nach einem katastrophalen Saisonstart wurde Cheftrainer Patrick Rahmen entlassen, nun wird nach einem Nachfolger gesucht. Nachdem ein vermeintlicher Kandidat von Drittligist Dynamo Dresden schon abgesagt hat, rückt nun Urs Fischer in den Fokus.

Der ehemalige Union-Cheftrainer Urs Fischer wird als Wunschkandidat beim Schweizer Meister BSC Young Boys gehandelt. Der "kicker" griff die Spekulationen aus dem Nachbarland in seiner Montagsausgabe auf.

Der Schweizer hatte die Berliner einst im Sommer 2018 übernommen und zum erstmaligen Bundesliga-Aufstieg geführt. Dort konnte der 58-Jährige die Köpenicker dreimal für europäische Wettbewerbe qualifizieren, 2023/24 ging es sogar bis in die Champions League. Dem raketenhaften Aufstieg folgte in derselben Saison jedoch der Beinahe-Abstieg und die Trennung von Fischer im vergangenen November. Seither ist er ohne Verein.

Ob Fischer nun in Bern anheuert, scheint aber völlig ungewiss zu sein. Der "Blick" hatte zuletzt berichtet, dass eine Verpflichtung von Fischer für den BSC ein "schwieriges Unterfangen" werde. Der Wunschkandidat hoffe nämlich vielmehr darauf, dass in der deutschen Bundesliga eine weitere Tür aufgeht.

Trainer von Dynamo Dresden sagt Young Boys ab

Bis zur Winterpause steht derweil Meister-Trainer Joel Magnin interimistisch an der Seitenlinie. Der eigentliche U21-Coach hatte die Mannschaft in der vergangenen Rückrunde bereits nach der Trennung von Raphael Wicky übernommen - und zum sechsten Meistertitel in sieben Jahren geführt.

Nach dem Wechsel zu Patrick Rahmen im Sommer ist der Klub jedoch überhaupt noch nicht in die Spur gekommen. Nach neun Ligaspielen rangiert der Meister mit gerade mal sechs Zählern auf dem letzten Tabellenplatz. Erst ein Spiel konnte gewonnen werden, mit 17 Gegentoren stellt man die schlechteste Abwehr der gesamten Liga. Auch in der Champions League ist Bern Tabellenletzter.

Spekulationen gab es zuletzt derweil auch um eine mögliche Verpflichtung von Thomas Stamm von Fußball-Drittligist Dynamo Dresden. Der hat die Gerüchte über einen möglichen Wechsel zum BSC Young Boys aber direkt im Keim erstickt.

Zum vermeintlichen Interesse des amtierenden Schweizer Meisters, über das die "Schaffhauser Nachrichten" berichteten, sagte er gegenüber "Bild": Wir hatten im Sommer mal Kontakt wegen eines Spielers, an dem wir interessiert waren. Seitdem gab es weder ein Gespräch, noch einen Kontakt. Deshalb ist es kein Thema. Deutlicher kann ich es nicht ausdrücken."