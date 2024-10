Ito erneut kaputt? FC Bayern gibt Update

IMAGO/Philippe Ruiz

Hiroki Ito hat beim FC Bayern einen Fehlstart hingelegt

In der zurückliegenden Transferperiode eiste der FC Bayern Hiroki Ito für kolportierte 23,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart los. Die Münchner Verantwortlichen versprachen sich eine Menge vom Abwehrspieler, der sich allerdings schnell verletzte. Zuletzt machte der Japaner im Training deutliche Fortschritte - umso größer war der Schock, als er am Montag plötzlich mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen lag. Droht die nächste Zwangspause? Wohl nicht.

"Hiroki hat alles, was wir uns wünschen: Er ist ein Spieler, der Herausforderungen annimmt, sie bewältigt und kontinuierlich seinen Weg macht. Mit seinen 25 Jahren hat er schon viele Erfahrungen gesammelt und kann mit Druck umgehen", schwärmte Bayerns Sportvorstand Max Eberl Mitte Juni im Rahmen der Verpflichtung von Ito.

Auf dem Platz konnte der Verteidiger seine Qualitäten bislang jedoch nicht zeigen. In der Vorbereitung zog sich Ito einen Mittelfußbruch zu und wartet in der Folge noch auf den ersten Pflichtspieleinsatz für seinen neuen Arbeitgeber.

Unlängst nahm der Neuzugang immerhin das Training mit dem Ball wieder auf. Am Montag erlebte er dabei aber eine Schrecksekunde: Ito musste einen Sprint abbrechen und fasste sich danach an den rechten Oberschenkel. In Begleitung ging es zurück in die Kabine.

Erste Befürchtungen, der Nationalspieler könne sich erneut verletzt haben, bestätigten sich immerhin nicht. Gegenüber "Bild" teilte der FC Bayern mit, dass Ito keine Blessur erlitten hat.

Der Linksfuß sei "in seinem Aufbau-Training lediglich bis an seine Belastungsgrenze gegangen" und habe "die Einheit danach in Absprache mit dem Staff beendet", heißt es.

FC Bayern will Ito behutsam aufbauen

Sportdirektor Christoph Freund und die medizinische Abteilung hatten in den letzten Wochen wiederholt erklärt, bei Ito keine unnötigen Risiken eingehen zu wollen.

Beim FC Bayern hat der Japaner bis 2028 unterzeichnet, nachdem er zuvor drei Jahre lang beim VfB Stuttgart gespielt hatte. Für die Schwaben stand er in der Bundesliga 85 Mal auf dem Platz.