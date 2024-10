Carro lässt mit Aussagen über Tah und Wirtz aufhorchen

IMAGO/Laci Perenyi

Wechseln Jonathan Tah und Florian Wirtz von Bayer Leverkusen zum FC Bayern?

Fernando Carro leitet die Geschicke beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen. In einem Podcast packte der Geschäftsführer nun über einen möglichen Wechsel von Florian Wirtz zum FC Bayern, den gescheiterten Transfer von Jonathan Tah und die Zukunft von Trainer Xabi Alonso aus.

Florian Wirtz wird im kommenden Sommer wohl einer der begehrtesten Spieler auf dem Transfermarkt. Der Vertrag des Nationalspielers ist noch bis 2027 datiert.

Der FC Bayern, Real Madrid oder Manchester City sollen sich bereits in Stellung bringen.

Angesprochen auf die Zukunft von Wirtz, entgegnete Carro im "Bild"-Podcast "Phrasenmäher": "Versprechen kann man im Fußball nichts. Aber es ist ja selbstverständlich, dass wir direkte Konkurrenten in der eigenen Liga nicht durch Topspieler von uns verstärken wollen."

Das habe er auch Jonathan Tah im vergangenen Sommer gesagt: "Ich akzeptiere, wenn du gehen willst, aber mir wäre jeder andere Verein lieber als einer in Deutschland."

Tah hatte sich vor der Saison bereits mit dem FC Bayern auf einen Wechsel geeinigt. Letztendlich scheiterte der Transfer allerdings an den Ablösemodalitäten. Leverkusen soll 30 Millionen Euro für den Innenverteidiger gefordert haben. Der FC Bayern wollte aber wohl nur 25 Millionen Euro zahlen.

"Ich kann zu den Entscheidungen anderer Vereine nichts sagen und weiß daher nicht, ob es an fünf Millionen Euro gelegen hat", sagte Carro und stellte klar: "Wir hatten auf jeden Fall kein endgültig verbindliches Angebot auf dem Tisch."

Der Bayer-Boss gab außerdem zu: "Ich war ehrlich gesagt schon überzeugt, dass - wenn Jonathan dort hinwill und die Bayern ihn auch wirklich wollen - es am Ende so kommen wird."

Tahs Vertrag läuft am Saisonende aus. Der Abwehrspieler hatte bereits betont, dass er sein Arbeitspapier nicht verlängern will. Dennoch will Carro die Hoffnung nicht aufgeben.

"Jonathan ist der Spieler, der am längsten bei uns ist, und daher ist es selbstverständlich, dass wir weiter im ständigen Kontakt sind. Für mich kann im Fußball immer sehr viel passieren. Die Saison ist noch lang, es ist gerade erst Oktober - natürlich werden wir uns weiter unterhalten", betonte der Spanier.

Carro hofft auf Alonso-Verbleib bei Bayer Leverkusen

In dem Podcast sprach Carro auch über die Zukunft von Trainer Xabi Alonso. Der 42-Jährige wird immer wieder als potenzieller Nachfolger von Carlo Ancelotti bei Real Madrid gehandelt.

Ein Angebot zur Vertragsverlängerung hat die Werkself dem Meistercoach noch nicht unterbreitet.

"Zum einen hat Xabi noch einen Vertrag bis 2026. Zum anderen haben wir eine super Beziehung zu ihm und seinem Berater. Alles andere interessiert uns aktuell nicht", hob Carro hervor und ergänzte: "Aber klar ist natürlich: Wenn man einen Trainer wie Alonso hat, wünscht man sich natürlich, dass er uns noch lange erhalten bleibt."