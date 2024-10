Auch Rummenigge singt Loblied auf Kompany

IMAGO

Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß schwärmen einträchtig von Bayern-Trainer Vincent Kompany

Obwohl der FC Bayern bei den ersten Härtetests der Saison ohne Sieg den Platz verlassen hat, kann sich Trainer Vincent Kompany vor Lob kaum retten. Nach Uli Hoeneß schwärmt der nächste Grandseigneur der Münchner vom Belgier.

Er glaube, Vincent Kompany werde "zum Glücksgriff für uns", sagte Karl-Heinz Rummenigge dem "kicker".

Manchmal helfe "einem das Schicksal", sinnierte der Aufsichtsrat der Bayern. "Die ordentlichen Absagen, die Max Eberl da leider zur Kenntnis nehmen musste, haben dazu geführt, dass wir möglicherweise am Ende genau den Trainer bekommen haben, den wir für diese Mannschaft gebraucht haben", spielte Rummenigge auf die schwierige Trainersuche der Bayern an.

Mit Kompany am Ruder habe der FC Bayern "zu einer positiven Kultur zurückgefunden", sieht der 69-Jährige einen (Stimmungs-)Umschwung an der Säbener Straße. Der derzeitige Spielstil des Rekordmeisters erinnere ihn "an die Zeiten unter Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti oder Hansi Flick, als wir diese Art 'Spaß-Fußball' zelebriert haben."

Kompany habe den Bayern die Freude am Spiel zurückgebracht, die "in der vergangenen Saison nicht vorhanden war", gönnte sich Rummenigge noch eine Spitze gegen Vorgänger Thomas Tuchel. "Das ist der große Verdienst von Vincent Kompany, der mit seiner Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt, die Spieler überzeugt hat."

FC Bayern: Guardiola riet Rummenigge zu Kompany

Der frühere Vorstandsboss des FC Bayern berichtete auch von einem zweistündigen Telefonat mit Ex-FCB-Coach Pep Guardiola.

Sportvorstand Max Eberl habe ihn gebeten, mit Guardiola zu sprechen, "da ich mit Pep sehr eng befreundet bin. Ich sagte Pep, ich brauche eine Analyse, die authentisch und ehrlich ist", erzählte Rummenigge. Der Katalane habe "gemeint, er sei hundertprozentig davon überzeugt, dass Vincent Kompany der absolut richtige Trainer für den FC Bayern ist."

Zuvor hatte schon Ehrenpräsident Uli Hoeneß den neuen Trainer der Bayern in den höchsten Tönen gelobt. "Vincent Kompany ist aus meiner Sicht - das kann man jetzt nach den Wochen noch nicht endgültig sagen - ein Glücksfall für Bayern München", sagte Hoeneß beim Wirtschaftsforum Schloss Neubeuern.

Kompany sei "einer, der selbst auf hohem Niveau Fußball gespielt hat", erinnerte der 72-Jährige dabei an die aktive Karriere des ehemaligen Innenverteidigers, der bei Manchester City große Titel gewann. Hoeneß bescheinigte Kompany zudem "einen super Charakter".