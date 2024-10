Verwirrung um Hertha-Interesse an Hannover-Star

IMAGO/Heiko Blatterspiel

Steht Phil Neumann (l.) von Hannover 96 doch nicht bei Hertha BSC auf der Liste?

Bei Hannover 96 steht Leistungsträger Phil Neumann nur noch bis zum Ende der laufenden Saison unter Vertrag. Das Interesse an dem Innenverteidiger ist groß. Zuletzt wurde auch Hertha BSC mit dem 27-Jährigen in Verbindung gebracht. Doch einem jüngsten Medienbericht zufolge ist an den Gerüchten "nichts dran".

Zuletzt vermeldete "Sky", dass Hertha BSC die Fühler nach Phil Neumann von Hannover 96 ausgestreckt habe. Die Hauptstädter haben sich bereits erste Informationen über den ehemaligen Juniorennationalspieler eingeholt, heißt es. Der Vertrag des Abwehrspielers in der niedersächsischen Landeshauptstadt läuft am Saisonende aus.

Einem jüngsten Bericht der "Bild" zufolge ist jedoch an den Gerüchten um einen Neumann-Wechsel an die Spree "nichts dran". Demnach sehen sich die Berliner mit Marton Dardai, Linus Gechter, Pascal Klemens und John Brooks sowie Kapitän Toni Leistner im Abwehrzentrum bestens aufgestellt.

Verlängert Phil Neumann stattdessen bei Hannover 96?

Der Boulevardzeitung zufolge ist sowieso noch unklar, ob sich der Abwehrspieler im kommenden Sommer aus Hannover verabschieden wird. Ein Wechsel sei zwar durchaus möglich, allerdings fühle sich die Familie des einstigen Schalkers in der Stadt sehr wohl, sodass auch eine Ausweitung der Zusammenarbeit möglich ist.

Erste Gespräche über eine Vertragsverlängerung zwischen den Roten und dem Rechtsfuß, der 2022 von Holstein Kiel zum Zweitligisten wechselte, sollen bereits stattgefunden haben. Ob diese allerdings auch zu einem Erfolg führen, ist noch offen. Bereits im Sommer lagen Neumann attraktive Offerten vor.

Der englische Drittligist Birmingham City soll rund vier Millionen Euro geboten haben, um den 27-Jährigen aus Niedersachsen loszueisen. Dort hätte der 96-Stammspieler offenbar ein Jahresgehalt von bis zu 500.000 Euro einstreichen können. Durch den Wechsel von Bright Arrey-Mbi für 6,5 Millionen Euro nach Braga hatte sich ein Transfer allerdings erledigt.