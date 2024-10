Rummenigge nennt zwei "essenzielle" Transfers des FC Bayern

ULMER via www.imago-images.de

Manuel Neuer (re.) spielt derzeit noch beim FC Bayern

In seiner mehr als 20-jährigen Arbeit als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern war Karl-Heinz Rummenigge an so einigen Top-Transfers beteiligt. Nun hat der mittlerweile ausgeschiedene Bayern-Boss über zwei Verpflichtungen der letzten gut zehn Jahre gesprochen, die "essenziell" für ihn waren.

Wenn der FC Bayern in etwas weniger als einer Woche in der Champions League in Katalonien auf den FC Barcelona trifft (23.10., 21 Uhr im sport.de-Live-Ticker), dann kommt es auch zum (erneuten) Wiedersehen mit dem früheren Bayern-Stürmer Robert Lewandowski. An diesen Spieler hat der frühere Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge ganz besondere Erinnerungen, wie er im "kicker" durchblicken ließ.

"Es gibt ein paar Transfers, die essenziell waren für den Verein. Einer davon war der Transfer von Robert Lewandowski", sagte Rummenigge. Der Pole sei "eine Tormaschine und ein richtig guter Typ". Lewandowski war der erst und ist bislang der einzige Spieler des FC Bayern, der zum Weltfußballer gekürt wurde. Aber nicht nur sportlich überzeugte er auf voller Linie, sondern offenbar auch zwischenmenschlich.

"Ich habe nie einen ehrlicheren Spieler erlebt als ihn. Ich konnte mit ihm über alles sprechen. Er hat mir immer eine ehrliche Antwort gegeben – und keine, die vorgefertigt oder für ihn von Vorteil war", verriet der 69-Jährige und fügte an: "Sie müssen verstehen, dass das nicht ganz gewöhnlich ist, denn mein Job war es ja, das Wohl des Klubs zu fördern und nicht nur sein Wohl."

Lewandowski sei "letztlich ein unglaublich wichtiger Berater" für ihn gewesen, erklärte Rummenigge. "Mit ihm kann man auf einem immens hohen Niveau über Fußball diskutieren, zudem ist er ein ausgeschlafener Bursche – extrem clever."

"Wenn wir diesen Torwart zum FC Bayern holen ..."

Ähnlich euphorisch äußerte sich Rummenigge zu Manuel Neuer, der 2011 vom FC Schalke 04 nach München kam. "Er war einer dieser Top-Transfers, absolut. Ich wusste: Wenn wir diesen Torwart zum FC Bayern holen, haben wir zehn Jahre Ruhe auf dieser Position", blickte der Ex-Boss zurück.

"Jetzt spielt er schon seit 13 Jahren hier. Er hat das Torwart- sowie das Fußballspiel auf ein neues Niveau gebracht. Alle Torhüter auf der Welt eifern ihm nach", sagte Rummenigge. Ob der mittlerweile 38-Jährige, dessen Vertrag nach der Saison ausläuft, ein neues Arbeitspapier bekommt, wisse er jedoch nicht, betonte Rummenigge.

"Aber jeder im Klub weiß, welchen Stellenwert er beim FC Bayern hat. Ich finde es fast schon erstaunlich, wie er jetzt zum Pep-Guardiola-Spiel wieder zurückgekehrt ist. Er spielt es gut", lobte Rummenigge den Keeper, der auch unter Vincent Kompany weiter gesetzt ist.