Rolfes äußert sich zu jüngsten Wirtz-Spekulationen

IMAGO/Moritz Mueller

Florian Wirtz ist absoluter Leistungsträger bei Bayer Leverkusen

Keine Woche geht ins Land, in der es nicht neue Spekulationen über die sportliche Zukunft von Nationalspieler Florian Wirtz gibt. Nun hat sich Simon Rolfes, Sportdirektor vom Deutschen Fußball-Meister Bayer 04 Leverkusen, erneut zu den Gerüchten über den wertvollsten Spieler im Kader der Werkself geäußert.

Gegenüber "Sky" stellte Rolfes zunächst klar, wie groß der Stellenwert des 21-Jährigen für Bayer Leverkusen ist, wo er seinen Durchbruch zum Fußball-Profi schaffte und noch einen langfristigen Vertrag bis 2027 ohne Ausstiegsklausel besitzt.

"Florian Wirtz ist für uns ein unglaublich wichtiger Spieler", betonte der Bayer-Boss mit Blick auf Wirtz, der den Leverkusenern wohl eine Ablösesumme jenseits der 100 Millionen Euro einbringen würde.

In der jüngeren Vergangenheit wurden sämtlich Top-Klubs aus Europa schon mit dem Kreativspieler in Verbindung gebracht, unter anderem Real Madrid, Manchester City und der FC Bayern.

Bayer Leverkusen plant weiter fest mit Florian Wirtz

Werkself-Boss Rolfes erklärte nun einmal mehr, in der Angelegenheit gelassen bleiben und entscheiden zu wollen: "Im Austausch mit ihm und seiner Familie war es intern immer sehr vertrauensvoll und offen. Der Fokus liegt immer darauf, was für ihn, seine Entwicklung und auch im Zusammenhang mit Bayer 04 am besten ist. Es ist bei uns gar nicht das Thema, wird er verkauft oder wird er nicht verkauft", so der 42-Jährige.

Florian Wirtz sammelte an den ersten sechs Bundesliga-Spieltagen schon wieder fünf Scorerpunkte, zog sich im Länderspielgegen die Niederlande aber eine Kapselverletzung am rechten Sprunggelenk zu und droht für das kommende Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt auszufallen.

Mit einem zeitnahen endgültigen Abschied aus Leverkusen rechnet bei Bayer 04 derzeit aber weiterhin niemand, wie Sportdirektor Rolfes untermauerte: "Er ist hier und wir wollen mit ihm arbeiten, mit ihm Erfolg haben und seine Qualitäten hier einsetzen."