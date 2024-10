Bayern-Leihgabe Krätzig zieht erstes Stuttgart-Fazit

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Thomas Thienel

Frans Krätzig ist derzeit vom FC Bayern an den VfB Stuttgart ausgeliehen

Im Sommer 2023 sorgte Frans Krätzig mit einem Hammer-Tor in der Saison-Vorbereitung gegen den FC Liverpool für Aufsehen. Nach ein paar Kurzeinsätzen für den FC Bayern ging es im Februar dieses Jahres per Leihe zu Austria Wien. Seit diesem Sommer spielt der U21-Nationalspieler auf Leihbasis für den VfB Stuttgart.

In der laufenden Spielzeit kommt der Linksverteidiger bisher erst auf drei Einsätze. Trotzdem ist der 21-Jährige zufrieden mit dem Verlauf der bisherigen Saison. Das verriet Krätzig in einem Interview, das auf der Homepage des FC Bayern erschien.

"Es ist so, wie ich es mir vorgestellt habe. Natürlich muss ich weiter hart arbeiten, damit ich meine Spielzeit bekomme. Die kommt nicht von allein, da muss ich weiter dranbleiben. Aber mit meiner Anfangszeit hier bin ich sehr zufrieden", so der gebürtige Nürnberger.

Kehrt Frans Krätzig überhaupt wieder zurück zum FC Bayern?

Von 2017 bis 2024 arbeitete sich Krätzig durch die Jugendmannschaften des FC Bayern bis in die Profimannschaft des deutschen Rekordmeisters.

Kein Wunder also, dass das direkte Duell in der Bundesliga für den zweimaligen U21-Nationalspieler besonders wird: "Die Vorfreude ist groß, es ist ja so etwas wie das Duell meiner Heimatvereine. Wenn wir jetzt nach der Länderspielpause wieder zusammenkommen, wollen wir mit Stuttgart einiges erreichen. Das wird in München sehr schwer, aber durch die vielen Nationalspieler beim VfB gehen wir auch mit viel Selbstvertrauen ins Spiel. Wir wollen am Samstag in der Allianz Arena zeigen, was wir draufhaben."

Ob Krätzig in München auf dem Platz stehen wird, bleibt abzuwarten. Mit Maximilian Mittelstädt hat der 21-Jährige einen Nationalspieler in sehr guter Form vor sich, muss sich seine Einsatzzeiten hart erarbeiten: "Wir verstehen uns gut. Es ist wichtig ein Verhältnis zu haben, in dem ich aufschauen und auch viel lernen kann – er aber auch weiß, dass er sich jederzeit auf mich verlassen kann. Wir haben noch viele Spiele, ich hoffe, dass ich meine Einsätze bekommen werde."

Im kommenden Sommer endet die Krätzig-Leihe nach Stuttgart. Eine Rückkehr nach München ist dennoch bei weitem nicht beschlossene Sache. Nach "Sky"-Informationen besitzen die Schwaben eine Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro.