Neue Details zum Neuer-Angebot enthüllt

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Manuel Neuer wird seinen Vertrag beim FC Bayern wohl verlängern

Der Vertrag von Manuel Neuer beim FC Bayern München läuft Ende der Saison 2024/25 aus. Die Zeichen stehen im Moment klar auf Verlängerung. Wie das künftige Gehalt der Nummer eins aussehen wird, ist aber noch nicht ganz klar.

Manuel Neuer wird seine Karriere aller Voraussicht nach auch im Anschluss an die Saison 2024/25 beim FC Bayern fortsetzen. Derzeit spricht nichts gegen eine weitere Vertragsverlängerung der Nummer eins. Weder Spieler noch Klub streben eine Trennung an.

Laut "Sport Bild"-Angaben gilt eine Vertragsverlängerung des Torhüters intern als reine "Formsache". Erste Gespräche seien schon aufgenommen worden. Noch vor dem Ende des Jahres könne womöglich Vollzug gemeldet werden, heißt es.

Neuer muss Angebot des FC Bayern nur annehmen

Der Ball liegt der "Sport Bild" zufolge nun beim Keeper. Ist ihm das Angebot des Vereins gut genug, kann er grünes Licht geben. Wie genau dieses Angebot aussieht, ist jedoch nicht bekannt. Im Bericht wird spekuliert, dass Neuer auch weiterhin bis zu 20 Millionen Euro jährlich verdienen könnte, allerdings mit einer Einschränkung.

Es heißt, dass sein künftiger Vertrag einige Klauseln beinhalten könnte, die die Endsumme beeinflussen. So könnte sein Gehalt zum Beispiel an die Zahl der Einsätze und diverse Prämien gekoppelt sein. Eine derartige Anpassung sei bei Verträgen mit verdienten Spielern die "übliche Praxis" beim Rekordmeister.

Tür für Neuer-Comeback beim DFB bleibt offen

Was die "Sport Bild" zudem erfahren haben will: Neuer hat auch die Tür für ein Comeback in der Nationalmannschaft noch nicht endgültig geschlossen. Die WM 2026 sei "zumindest im Hinterkopf" weiter ein Thema für ihn, schreibt das Blatt.

Eine Rückkehr ist dem Bericht zufolge allerdings an zwei Bedingungen geknüpft: Zum einen muss Neuer auch im Jahr der WM noch absolute Weltklasse-Leistungen bringen. Zum anderen muss in der Nationalmannschaft überhaupt erstmal Bedarf auf der Torhüterposition bestehen.

Bedeutet: Nur wenn man beim DFB der Überzeugung ist, dass Neuer besser als die anderen Kandidaten ist, wird die Diskussion über ein Comeback überhaupt geführt.