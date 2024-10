Detail zur Bayern-Aufstellung durchgesickert

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Vincent Kompany will beim FC Bayern nicht viel an der Startelf ändern

Der FC Bayern trifft am Mittwochabend in der Champions League auswärts auf den FC Barcelona. Ein Detail zur Aufstellung sickerte im Vorfeld durch und überrascht nicht: Joao Palhinha soll anstelle des verletzten Aleksandar Pavlovic in der Startelf stehen.

Laut "Sky" setzt Cheftrainer Vincent Kompany in der Partie gegen den FC Barcelona (ab 21 Uhr im Live-Ticker bei sport.de) von Beginn an auf Palhinha.

Der 29-Jährige spielte nach seinem Wechsel vom FC Fulham zum FC Bayern bislang nur eine sportliche Nebenrolle an der Säbener Straße. Eigengewächs Pavlovic hatte die Nase vorne. Doch der gebürtige Münchner fehlt dem deutschen Rekordmeister in den kommenden Wochen aufgrund eines Schlüsselbeinbruchs.

Palhinha wurde bereits zuletzt beim Bundesliga-Topspiel gegen den VfB Stuttgart (4:0) früh für Pavlovic eingewechselt und erhielt von sport.de die Note 2,5.

FC Bayern setzt auf Kontinuität

Im Champions-League-Duell mit dem FC Barcelona rückt Palhinha wohl neben Joshua Kimmich in die Anfangsformation im zentralen Mittelfeld.

"Das ist jetzt seine Chance, auch gegen Barcelona zu zeigen, dass er doch der richtige Einkauf für den FC Bayern gewesen ist", nahm Ex-Profi Stefan Effenberg den Portugiesen zuletzt im "Doppelpass" bei "Sport1" in die Pflicht.

"Sky" zufolge plant Kompany gegen Barca ansonsten keine Veränderungen in der Startelf. Heißt: Serge Gnabry, Thomas Müller und Michael Olise sollen vor Kimmich und Palhinha und hinter Torjäger Harry Kane agieren. Jamal Musiala wird nach überstandenen Hüftproblemen wohl zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Die Viererkette wird wie gegen den VfB Stuttgart voraussichtlich aus Alphonso Davies, Dayot Upamecano, Minjae Kim sowie Raphael Guerreiro bestehen. Manuel Neuer ist zwischen den Pfosten gesetzt.

Der FC Bayern hat wie der FC Barcelona nach den ersten beiden Spieltagen der neugeschaffenen Champions-League-Ligaphase drei Zähler auf dem Konto.