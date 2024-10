Stuttgart-Star wünscht sich Verlängerung

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Bleibt Josha Vagnoman (r.) dem VfB Stuttgart erhalten?

Nach der vergangenen Erfolgssaison sind dem VfB Stuttgart gleich mehrere Säulen weggebrochen, da die Bundesligakonkurrenz vom FC Bayern und BVB auf dem Transfermarkt zuschlug. Entgegen dem Trend will ein Abwehr-Star aber offenbar langfristig im Ländle bleiben.

Rechtsverteidiger Josha Vagnoman peilt eine Vertragsverlängerung beim VfB Stuttgart an. Das gab der 23-Jährige gegenüber den "Stuttgarter Nachrichten" zu Protokoll.

"Eine Vertragsverlängerung wäre eine schöne Sache. Ich würde mich freuen, wenn es dazu kommt", sagte der gebürtige Hamburger und begründete: "Wir sind eine super Truppe, haben einen super Trainer, die Voraussetzungen für Erfolg sind gegeben."

Josha Vagnoman war vor zwei Jahren für etwas unter vier Millionen Euro vom Hamburger SV verpflichtet und mit einem Vierjahresvertrag bis 2026 ausgestattet worden. Da der VfB Stuttgart ungerne mit seinen Spielern in ein letztes Vertragsjahr gehen will, da dadurch die unsichere Zukunft für Spekulationen sorgen dürfte, will man bei Stammkräften frühzeitig Klarheit schaffen.

VfB Stuttgart: Vagnoman immer wieder verletzt

Wie die "Stuttgarter Nachrichten" berichten, gibt es zwischen Klub und Spieler bereits Austausch über eine mögliche Verlängerung.

Der Rechtsverteidiger hatte im Trikot des VfB Stuttgart mehrfach mit Verletzungen zu kämpfen.

Kurz nach seinem Wechsel fiel er wegen eines Knochödems aus und verlor zunächst seinen Stammplatz, den er sich im Verlauf der Saison 2022/23 aber zurückholte. Der Start in die Folgesaison verlief aufgrund eines Ermüdungsbruches alles andere als geplant, so verpasste Vagnoman fast das erste Saisondrittel. Auch zum Ende der vergangenen Spielzeit verpasste er einige Spiele aufgrund einer Fußverletzung, sodass er in die aktuelle Saison mit Trainingsrückstand kam.

In 2024/25 stand er bislang acht Mal auf dem Platz, sechsmal davon in der Startelf von Cheftrainer Sebastian Hoeneß.