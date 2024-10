Neue Gerüchte über Rauswurf von Erik ten Hag

IMAGO/Anthony Hanc/Shutterstock

Fliegt ten Hag bei ManUnited, könnte Ruud van Nistelrooy (li.) übernehmen

Die Luft für Trainer Erik ten Hag bei Manchester United wird immer dünner. Zwar zeigte sein Team am Sonntag gegen West Ham United endlich wieder eine überzeugende Leistung, trotzdem standen die Red Devils am Ende mit leeren Händen da. Für den Niederländer könnte die 1:2-Niederlage eine folgenschwere sein.

Elf Punkte nach neun Spielen, nur Platz 14 in der Tabelle, in drei Spielen noch sieglos im Europapokal: Obwohl Manchester United im Sommer über 200 Millionen Euro in den Kader pumpte, spielt das Team unter Trainer Erik ten Hag chronischen Erfolglos-Fußball.

Jüngstes Beispiel war das 1:2 gegen West Ham United, bei dem die Red Devils zwar die klar bessere Mannschaft waren, nach 90 Minuten aber wieder einmal mit null Punkten dastanden. Es war bereits die vierte Niederlage in der laufenden Premier-League-Saison.

Keine United-Rückendeckung mehr für Erik ten Hag?

Laut "BBC"-Angaben könnte es die letzte Niederlage von ten Hag auf der United-Bank gewesen sein. Der Sender berichtete nach dem Spiel, dass die Verantwortlichen noch am Freitag den Plan verfolgten, mit dem Niederländer weiterzumachen, ihre Meinung nun aber ändern könnten.

"United hat ihm schon während der Länderspielpause keine explizite Rückendeckung gegeben. Deswegen rechne ich auch nicht damit, dass sie es nach dieser Niederlage tun", erklärte der United-Insider Simon Stone.

Seiner Einschätzung nach wird das 1:2 gegen die Hammers Gegenstand von neuen internen Gespräche sein. "Und ganz klar: Wenn das Urteil ein negatives ist, werden wir das früh genug erfahren", deutete er einen möglichen Rauswurf des Coaches in dieser Woche an.

Sollte es kommen, wäre zumindest die unmittelbare Nachfolge schon geregelt. Für diesen Job hat United angeblich Stürmer-Legende Ruud van Nistelrooy vorgesehen. Er ist aktuell als Co-Trainer für die Red Devils tätig. Als langfristige Lösung wird der Name von Sporting-Coach Ruben Amorim derzeit am heißesten gehandelt.