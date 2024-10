LIVE: Wie kommt der BVB aus dem Formtief, Herr Sahin?

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Nuri Sahin steht beim BVB bereits unter Druck

Krisenstimmung beim BVB - das Team von Nuri Sahin verlor drei der letzten vier Spiele. Jetzt geht es im DFB-Pokal zum VfL Wolfsburg. Wie blickt der Trainer von Borussia Dortmund auf das wegweisende Spiel? sport.de verfolgt die Pressekonferenz des BVB ab 11 Uhr im ausführlichen Live-Blog.

Die Pressekonferenz des BVB mit Nuri Sahin ab 11 Uhr im Live-Blog:

+++ Rückendeckung für Sahin nach letzten Niederlagen +++

Wackelt Nuri Sahin nach zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge? Das wird bei BVB-Fans und in der Fußball-Welt bereits heiß diskutiert. Dem schob Sportdirektor Sebastian Kehl in Augsburg einen Riegel vor: Man gehe den weiteren Weg gemeinsam. Er habe "vollstes Vertrauen" in Sahin, sagte er.

+++ Auch Wolfsburg nicht in Form +++

Bis auf zwei Bundesliga-Siege gegen Kiel und Bochum und den müden Pokal-Erfolg beim TuS Koblenz (1:0) gab es für den VfL Wolfsburg in der laufenden Saison noch nicht viel zu feiern. In der Bundesliga steht das Team von Ralph Hasenhüttl auf einem enttäuschenden 15. Platz.

Genau jetzt würde es der Wolfsburger Seele gut tun, dem Favoriten aus Westfalen ein Bein zu stellen und die Dortmunder Krise deutlich zu verschärfen.

+++ Pokal-Bilanz gegen Wolfsburg ausgeglichen +++

Das Zweitrundenduell zwischen dem BVB und dem VfL ist das dritte Aufeinandertreffen beider Klubs im DFB-Pokal. 2014 gewann der BVB im Halbfinale gegen die Wölfe mit 2:0. Damals trafen Mkhitaryan und Lewandowski für die Borussen.

Ein Jahr darauf rächte sich Wolfsburg und gewann beim Finale in Berlin mit 3:1 - und sorgte dabei dafür, dass sich Jürgen Klopp ohne weiteren Titel vom BVB verabschieden musste. Jetzt gibt es das drittel Pokal-Duell. Das erste Mal wird dabei in Wolfsburg gespielt.

+++ Grusel-Entwicklung beim BVB im Oktober +++

Der Oktober begann für den BVB mit einem Kantersieg in der Champions League (7:1 gegen Celtic Glasgow). Seitdem gab es aber bis auf einen Pflichtsieg gegen St. Pauli nur Dinge zum Gruseln.

Bei Real Madrid verspielte man eine 2:0-Pausenführung kläglich, in der Bundesliga hagelte es Niederlagen gegen Union Berlin und zuletzt den FC Augsburg.

Das letzte Spiel im Monat Oktober ist für Borussia Dortmund richtungsweisend: Gibt es den endgültigen Halloween-Horror für Schwarz-Gelb oder kann man sich aus dem Formtief befreien?