Verliert Urbig seinen Stammplatz? Gerüchte um Bayer-Wechsel

IMAGO/Julian Meusel / SVEN SIMON

Jonas Urbig vom 1. FC Köln soll bei Bayer Leverkusen auf dem Zettel stehen

Zur kommenden Saison will sich Bayer Leverkusen im Tor wohl neu aufstellen. Auf der Suche nach einer neuen Nummer eins ist offenbar Jonas Urbig vom 1. FC Köln in den Fokus gerückt. An dem U21-Nationalkeeper soll auch der FC Bayern interessiert sein.

Bei Bayer Leverkusen bilden derzeit Lukas Hradecky und Matej Kovar das Torwart-Gespann. Da einerseits der Vertrag des Finnen aber 2026 ausläuft und unklar ist, ob der 34-Jährige seine Karriere dann fortsetzt - und andererseits Kovar zuletzt fehlerhafte Leistungen zeigte, schaut sich Bayer "Sport Bild" zufolge zur kommenden Saison nach einer neuen Nummer eins um.

Ein Abschied von Kovar gilt demnach als wahrscheinlich. Eine dritte Saison als Nummer zwei wolle der tschechische Nationalspieler nicht bestreiten, heißt es. Im kommenden Jahr soll Hradecky dann mit einer potenziellen neuen Nummer eins um den Platz zwischen den Pfosten kämpfen.

Mit Jonas Urbig vom 1. FC Köln hat Bayer Leverkusen dem Bericht zufolge schon einen potenziellen Kandidaten ins Visier genommen. Die Werkself beobachte den Youngster intensiv.

Der 21-Jährige ist vertraglich nur noch bis 2026 an den Effzeh gebunden. Da ein ablösefreier Abgang vermieden werden soll, steht im kommenden Sommer wohl ein Verkauf an.

Als Ablöse nennt das Blatt sieben bis acht Millionen Euro.

Ein Wechsel von Urbig zu Bayer Leverkusen dürfte bei den Kölner Anhängern wohl für lange Gesichter sorgen. Mit Florian Wirtz verlor man 2020 bereits ein Juwel an den Konkurrenten vom Rhein.

Auch Ortega ein Kandidat bei Bayer Leverkusen?

Urbig wurde zuletzt auch beim FC Bayern gehandelt. "Bild" und "Sky" brachten den 21-Jährigen als möglichen Nachfolger für Manuel Neuer ins Spiel.

Beim 1. FC Köln hatte Urbig bis zuletzt den Stammplatz zwischen den Pfosten inne. Im Pokalspiel gegen Holstein Kiel (3:0) durfte aber überraschend Marvin Schwäbe ran. Wer den Kölner Kasten in den kommenden Spielen hüten wird, ließ Trainer Gerhard Struber offen.

"Die Aufstellung gibt es erst am Samstag. Ich kann vorher nur sagen, dass ich zwei herausragende Torhüter zur Verfügung habe. Das Ganze ist ein Luxus-Thema. Ich sehe mich mit den beiden in einer sehr komfortablen Situation", sagte der Coach auf einer Pressekonferenz.

Laut dem Boulevardblatt war Urbig nach seiner Leihe zu Greuther Fürth nur unter der Prämisse nach Köln zurückgekommen, die klare Nummer eins zu sein. Sollte er seinen Stammplatz jetzt verlieren, steht wohl zeitnah ein Abschied an.

Neben Urbig könnte laut "Sport Bild" auch Stefan Ortega von Manchester City Kandidat bei Bayer Leverkusen werden.

Der 31-Jährige ist bei den Sky Blues nur Ersatzkeeper und kann sich Medienberichten zufolge einen Abschied im Sommer vorstellen. Sein Vertrag in der Premier League ist noch bis 2026 datiert.