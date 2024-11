Inter holt auf - Roma erneut ohne Hummels

IMAGO/Raffaele Conti/IPA Sport / ipa-a

Mats Hummels musste erneut auf der Bank Platz nehmen

Italiens Fußball-Meister Inter Mailand hat die Gunst der Stunde genutzt. Acht Stunden nach der Heimpleite des Tabellenführers SSC Neapel mühten sich die Nerazzurri zu einem 1:0 (0:0)-Pflichtsieg gegen den Aufsteiger FC Venedig und verringerten den Rückstand auf einen Punkt.

Weltmeister Lautaro Martinez erlöste mit seinem Kopfballtor (65.) den 20-maligen Titelträger, der sich lange sehr schwertat. Bereits in der ersten Hälfte dominierte Inter, ließ aber mehrere hochkarätige Chancen liegen.

Am Ende musste sich der Titelverteidiger sogar bei Torhüter Yann Sommer bedanken, dass es nicht mit einem Rückstand in die Pause ging: Der Ex-Gladbacher rettete gegen Gaetano Oristanio mit einer großartigen Reaktion (41.). Dann jubelte Inter zu früh: Das vermeintliche 1:0 durch Henrich Mchitarjan wurde nach Videobeweis wegen Abseits zurückgenommen (51.). Auch der späte Ausgleich für die Gäste wurde wegen Handspiels annulliert (90.+8).

Hummels wieder nur auf der Bank

Zuvor hatte die AS Rom erneut ohne Rio-Weltmeister Mats Hummels einen weiteren Rückschlag erlitten. Beim 2:3 (1:2) bei Hellas Verona saß der Ex-Dortmunder, der vor einer Woche bei der 1:5-Pleite bei der AC Florenz nach Einwechslung mit einem Eigentor ein missglücktes Debüt gegeben hatte, wieder auf der Bank.

Zweimal holte die Roma einen Rückstand auf, ehe sie in der Schlussphase das entscheidende Tor durch Abdou Harroui kassierte (88.). Mit 13 Punkten aus elf Spielen liegt der Hauptstadtklub bereits deutlich hinter den internationalen Plätzen zurück.

Am Mittag hatte Napoli völlig verdient 0:3 (0:2) gegen Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo verloren. Es war die erste Liga-Niederlage seit dem 0:3 bei Hellas Verona am ersten Spieltag, danach war die SSC neun Partien in Folge ungeschlagen geblieben. Der überragende Ex-Leipziger Ademola Lookman (10./31.) und Mateo Retegui (90.+2) erzielten die Tore.