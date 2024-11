Bericht: "Interne Signale" bei Bayern wegen Sané

IMAGO/philippe ruiz

Leroy Sané soll dem FC Bayern in der Champions League helfen

Viele Wochen lang musste Trainer Vincent Kompany warten, bis er Leroy Sané endlich in die Startelf des FC Bayern beordern konnte. Im DFB-Pokalspiel der Münchner in Mainz (4:0) war es in der letzten Woche schließlich soweit. Nun gibt es offenbar "interne Signale", dass Sané auch international voll durchstarten kann.

Mit welcher Elf geht der FC Bayern in das so wichtige Spiel gegen Benfica SL in der Champions League am Mittwochabend (21 Uhr im sport.de-Live-Ticker) in der heimischen Allianz Arena? Auf diese Frage gibt es noch keine endgültige Antwort. Kompany ließ sich am Dienstagabend noch nicht vollends in die Karten schauen.

Sehr wahrscheinlich ist aber wohl schon, dass es in der Offensive des deutschen Rekordmeister Veränderungen geben wird. Denn wie "Bild" erfahren hat, gab es "intern Signale", dass Sané gegen Benfica in der Startelf stehen könnte.

Der Flügelflitzer sei wieder bei 100 Prozent, nachdem Kompany den 28-Jährigen durch zahlreiche kürzere Einsätze nach dessen Schambein-OP behutsam aufgebaut hatte. Auf die 90 Minuten, die Sané am letzten Mittwoch in Mainz im DFB-Pokal bekam, könnte nun also die nächste Bewährungsprobe und der erste Champions-League-Einsatz von Beginn an in dieser Saison folgen.

Im Geheimtraining am Dienstag soll Sané sehr viel Lob bekommen haben, wie "Bild" weiter berichtet. Einerseits vom Trainer-Team rund um Kompany, aber auch von Athletik-Coach Bram Geers.

Wie sieht die Offensive des FC Bayern aus?

Wer für Sané auf die Bank wechseln müsste, sollte der deutsche Nationalspieler wirklich von Beginn an ran dürfen, ist noch unklar. Serge Gnabry oder Michael Olise gelten aufgrund ihrer Positionen auf den Außenbahnen als Kandidaten. Wie sich Kompany am Ende entscheidet, wird aber wohl erst am Mittwochabend klar sein.

Leroy Sané kommt in der aktuellen Saison auf drei Tore, traf in jedem Wettbewerb bislang einmal. Abseits vom Sport pokert der Offensivmann derzeit um einen neuen Vertrag, denn sein aktuelles Arbeitspapier läuft im Sommer 2025 aus. Jüngst wurden Gerüchte über einen möglichen Wechsel zum FC Barcelona laut, wo Hansi Flick trainiert.