Bayern-Boss schließt Wirtz-Wechsel vorerst aus

Spielen Jamal Musiala und Florian Wirtz künftig beide für den FC Bayern?

Florian Wirtz von Double-Sieger Bayer Leverkusen zählt zu den Wunschspielern beim FC Bayern. Im Winter wird der Offensivstar aber sicher nicht zum Münchner Spitzenklub wechseln, wie Sportdirektor Christoph Freund klarstellte.

Der FC Bayern wird bei Florian Wirtz im kommenden Winter-Transferfenster keinen Vorstoß wagen.

Vor dem Champions-League-Spiel des deutschen Rekordmeisters gegen SL Benfica (1:0) am Mittwochabend wurde Sportdirektor Christoph Freund von "DAZN"-Moderatorin Laura Wontorra auf ein mögliches "Weihnachtsgeschenk" mit dem Namen Florian Wirtz angesprochen. "Das sicher nicht", entgegnete der Österreicher.

"Der Flo Wirtz ist aktuell bei Leverkusen. Er spielt wieder eine sehr gute Saison", fügte Freund hinzu.

Der 21 Jahre alte Nationalspieler steht beim amtierenden Double-Sieger noch bis 2027 unter Vertrag. Immer wieder wurde Wirtz mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Auch Real Madrid und weitere europäische Schwergewichte haben den Pulheimer auf dem Zettel. Medienberichten zufolge wäre wohl eine Ablösesumme jenseits der 100 Millionen Euro fällig.

Ob das "Weihnachtsgeschenk" für die Münchner Fans indes lauten könnte, dass der FC Bayern langfristig mit Superstar Jamal Musiala verlängert, wollte Christoph Freund ebenfalls nicht verraten. "Das werden wir sehen", sagte der 47-Jährige lediglich.

Die Bayern-Position ist klar: "Jamal ist ein ganz wichtiger Spieler. Es ist kein Geheimnis, dass wir ihn lange halten wollen."

Keine Winter-Transfers? FC Bayern mit aktuellem Kader zufrieden

Möglich derweil, dass man an der Säbener Straße im Winter keinen einzigen Neuzugang begrüßen wird. "Es ist wirklich so, dass wir sehr happy sind mit unserer Mannschaft. Wir verspüren keinen Druck, etwas machen zu müssen, weil die Jungs gut performen und sich gut entwickeln", so Freund. Scoutingaktivitäten werden in München derzeit eher mit einem mittel- bis langfristigen Blick verfolgt.

"Der Austausch ist sehr eng, der Nils (Schmadtke, Abteilungsleiter Scouting, Anm. d. Red.) ist neu dazu gekommen. Darüber sind wir sehr froh. Der ist viel unterwegs, schaut sich viele Spiele an. Max (Eberl, Sportvorstand) und ich sind eng bei der Mannschaft und im Austausch mit dem Trainer, was sehr wichtig ist", führte Freund aus.

FC Bayern diskutiert "verschiedene Szenarien"

Grundsätzlich diskutiere man intern immer "verschiedene Szenarien", so der Sportdirektor: "Wichtig ist, das ist ein Thema, dass einige wichtige Spieler Vertragskonstellationen haben, die nicht mehr so lange gelten. Das ist ganz wichtig. Darauf ist der Fokus ausgerichtet, da führen wir natürlich Gespräche."

Neben der Personalie Jamal Musiala drängen sich hier vor allem Kapitän Manuel Neuer und Ur-Bayer Thomas Müller auf, deren Verträge ebenso zum Saisonende auslaufen wie die von Joshua Kimmich, Leroy Sané und Alphonso Davies. Auch die Ergänzungsspieler Eric Dier und Sven Ulreich haben in München nur noch Verträge bis Sommer 2025.