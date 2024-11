Nagelsmann verkündet nächste Kader-Überraschungen

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Nagelsmann peilt weitere Siege mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft an

Julian Nagelsmann hat seinen Kader für die bevorstehenden Länderspiele gegen Bosnien-Herzegowina (16.11., live bei RTL) und Ungarn (19.11.) bekannt gegeben - und erneut für Überraschungen gesorgt. Zwei BVB-Profis rücken nach langer Abwesenheit zurück in die Auswahl.

Julian Nagelsmann setzt wieder auf Julian Brandt und Felix Nmecha von Borussia Dortmund. Das Duo steht überraschend auf der Liste der Nominierten für die kommenden Länderspiele, die der 37-Jährige am Donnerstagvormittag bekannt gab. Brandts letzte Berufung war vor rund einem Jahr, Nmecha war zuletzt im September 2023 an Bord. Sein einziges Länderspiel bestritt er im März vorigen Jahres gegen Belgien (2:3).

Zudem gehört der ehemalige Bielefelder Stefan Ortega erstmals zum Kreis der DFB-Auswahl. Ortega, seit 2022 in Diensten von Spitzenklub Manchester City, übernimmt den Platz von Janis Blaswich (RB Salzburg), dessen Nominierung bei der zurückliegenden Kaderbekanntgabe überrascht hatte. Nun darf sich also der 35 Jahre alte Ex-Armine in Abwesenheit von Stammkraft Marc-André ter Stegen neben Alexander Nübel (VfB Stuttgart) und Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) beweisen.

VfB Stuttgart stellt größten Block, BVB stark vertreten

Ein anderer möglicher Debütant soll laut Medienberichten hingegen abgesagt haben: Paul Wanner. Der Leihspieler des FC Bayern, ausgeliehen an den 1. FC Heidenheim, soll laut "Süddeutsche Zeitung" und "kicker" eine Einladung von Julian Nagelsmann erhalten haben. Doch der 18-Jährige lehnte demnach ab, er wolle sich vielmehr auf die Spiele mit der deutschen U21-Nationalmannschaft konzentrieren. Der Hintergrund: Damit könnte Wanner die Entscheidung in der Frage, ob er künftig für Deutschland oder Österreich aufläuft, vertagen.

Den größten Block in der DFB-Auswahl stellt derweil erneut Vizemeister VfB Stuttgart. Neben Nübel wurden auch Stürmer Deniz Undav, Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt, Mittelfeldspieler Angelo Stiller und Flügelstürmer Chris Führich nominiert. Der BVB kommt auf vier Spieler, der amtierende Meister Bayer Leverkusen und der aktuelle Tabellenführer FC Bayern stellen jeweils drei Nationalspieler.

Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina live bei RTL

Für Jamie Leweling, der bei seinem Länderspieldebüt gegen die Niederlande (1:0) im Oktober direkt den Siegtreffer erzielt hatte, ist indes kein Platz mehr. Die zurückliegende Abstellungsphase war geprägt durch zahlreiche verletzungsbedingte Absagen, Leistungsträger in der Offensive wie Jamal Musiala und Kai Havertz sind nun wie erwartet zurück im DFB-Aufgebot.

Auf eine Einladung müssen unterdessen erneut gleich mehrere gestandene Nationalspieler warten. So fehlen Leroy Sané, Leon Goretzka (beide FC Bayern) ebenso im Aufgebot für die Spiele in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina (16. November, ab 20:15 live bei RTL, Anstoß 20:45 Uhr) und drei Tage später in Ungarn (20:45 Uhr, ZDF) wie die BVB-Profis Emre Can, Niklas Süle oder Maximilian Beier.

Mit drei Siegen und einem Unentschieden aus vier Spielen ist die deutsche Nationalmannschaft schon vor dem Länderspiel-Doppelpack sicher fürs Viertelfinale der Nations League A qualifiziert.