BVB hofft auf vier Rückkehrer

IMAGO/RHR-FOTO

BVB-Trainer Nuri Sahin muss derzeit auf viele Spieler verzichten

Obwohl Trainer Nuri Sahin mit dem ihm zur Verfügung stehenden Profi-Personal so gerade mal die erste Elf füllen konnte, beendete Borussia Dortmund zuletzt mit Siegen gegen RB Leipzig (2:1) und Sturm Graz (1:0) die sportliche Talfahrt der letzten Wochen. Vor dem nächsten Ligaspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (09. November, 15:30 Uhr) zeichnet sich jetzt endlich eine leichte Entspannung der angespannten Personallage ab.

"Ich hoffe, dass es bei Yan Couto und Julian Ryerson wieder geht", zitierend die "Ruhr Nachrichten" Nuri Sahin mit Blick auf die Bundesliga-Partie gegen den 1. FSV Mainz 05. Zudem bestehe bei Waldemar Anton "noch Hoffnung", so der Coach weiter. Die Zeitung will zudem erfahren haben, dass Keeper Gregor Kobel schon seit Wochenbeginn wieder auf dem Trainingsplatz steht und zumindest eine Option für den Kader ist.

Das gilt einschränkend vorerst allerdings für alle vier der genannten Akteure. Ob es für die Startelf reicht, ist noch offen.

So oder so dürfte Sahin für jeden Rückkehrer dankbar sein. Gegen RB Leipzig, Sturm Graz saß jeweils nur ein Spieler aus dem Profikader auf der Bank und auch zuvor beim schmerhaften Pokalaus gegen den VfL Wolfsburg (0:1 nach Verlängerung) sah es kaum besser aus.

Sahin kann BVB-Stars noch "keine Pause geben"

Sahin betonte gleich mehrfach, dass seine Schützlinge "auf dem Zahnfleisch gehen", gegen Mainz müssen allerdings alle noch einmal alle durchbeißen.

"Ich kann keine Pause geben. Einmal müssen wir noch", bringt es Sahin auf den Punkt. Nach der Partie in Mainz steht erst einmal die letzte Länderspielpause des Jahres an. Bis zum nächsten Pflichtspiel am 23. November (15:30 Uhr) gegen den SC Freiburg wird man beim BVB auf weitere Rückkehrer hoffen.

Das dürfte auch notwendig sein, schließlich sind die Borussen seit drei Pflichtspielen gegen Mainz sieglos.