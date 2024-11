Bericht über Mega-Preisschild für Donyell Malen

IMAGO/Moritz Mueller

Verlässt Donyell Malen den BVB schon bald?

Um Donyell Malen vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund gab es zuletzt immer wieder Wechselgerüchte. Die BVB-Verantwortlichen haben den Niederländer nun offenbar mit einem Mega-Preisschild ausgestattet.

Anfang der Woche hatte "Sky" berichtet, dass Donyell Malen den BVB spätestens im kommenden Sommer verlassen will. Der Flügelstürmer strebe einen Wechsel in die Premier League an, hieß es bei dem TV-Sender.

Das Portal "todofichajes.com" bringt Malen nun mit Manchester United aus der englischen Premier League in Verbindung. Demnach beobachten die Red Devils die Entwicklung des 25-Jährigen schon länger.

Malen ist vertraglich noch bis 2026 an Borussia Dortmund gebunden. Dem Bericht zufolge rufen die BVB-Verantwortlichen ein Mega-Preisschild für den Angreifer auf. Mindestens 50 Millionen Euro sollen potenzielle Interessenten demnach zahlen.

Zuletzt hatte es noch geheißen, dass Malen für den BVB wohl zum Minusgeschäft wird. Laut "Sky" haben sich die Vereinsbosse bereits damit abgefunden.

Malen war im Sommer 2021 für 30 Millionen Euro von der PSV Eindhoven zu Borussia Dortmund gewechselt.

In insgesamt 124 Partien für die Schwarz-Gelben erzielte er 38 Treffer und bereitete 20 weitere Tore vor.

Sahin erwartet beim BVB "noch mehr" von Malen

Beim jüngsten 1:0-Sieg in der Champions League gegen Sturm Graz hatte Malen trotz zahlreicher Ausfälle zunächst auf der Bank gesessen, den BVB dann aber mit seinem Treffer zum Sieg geschossen.

BVB-Trainer Nuri Sahin hatte nach dem Spiel bei "DAZN" betont, dass er "noch mehr" von Malen erwartet. Beim Pokal-Aus gegen den VfL Wolfsburg sei er mit Malens Leistung "nicht zufrieden" gewesen, betonte der Coach.

Daher erhielt der Nationalspieler sowohl gegen Graz als auch im Top-Spiel gegen RB Leipzig am Samstag (2:1) kein Startelf-Mandat. Malen sei dennoch "ein sehr wichtiger Spieler" für seine Mannschaft, stellte Sahin klar.