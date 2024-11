Medien: FC Bayern tütet Winter-Transfer ein

IMAGO/RHR-FOTO

Max Eberl (l.) und Christoph Freund (r.) planen den Kader des FC Bayern

Der FC Bayern legt mit Blick auf die Zukunft offenbar personell nach. Ein Offensiv-Talent aus der MLS soll vor einem Wechsel nach München stehen.

Wie der Journalist Tom Bogert beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) schreibt, sichert sich der FC Bayern die Dienste von Bajung Darboe. Der 18-Jährgie wechselt demzufolge für rund 1,5 Millionen US-Dollar (circa 1,4 Millionen Euro) vom Los Angeles FC nach München.

Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, dass sich Darboe dem FC Bayern im Januar anschließt. Wie lange das Arbeitspapier beim deutschen Rekordmeister laufen soll, ist aktuell noch nicht bekannt.

Darboe kennt den FC Bayern bereits, absolvierte vor rund zwei Jahren schon einmal ein Probetraining beim Bundesligisten. Wie es scheint, vollzieht der US-Amerikaner nun den nächsten Karriereschritt und wechselt an die Säbener Straße. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

FC Bayern mit Talente-Strategie

Der FC Bayern hält seit nun schon mehreren Jahren vermehrt nach internationalen Talenten Ausschau, die sich beim deutschen Rekordmeister im Idealfall in der Profi-Mannschaft festspielen.

Prominentes Beispiel ist Alphonso Davies. Der Kanadier war im Januar 2019 von den Vancouver Whitecaps zum FC Bayern gewechselt, schaffte hier den Durchbruch und ist seitdem Stammspieler. Der Linksverteidiger stand zuvor aber auch schon in der MLS auf dem Rasen. Darboe hingegen kommt beim Los Angeles FC hingegen in der MLS Next Pro, der Nachwuchsliga, zum Einsatz.

In diesem Sommer verpflichtete der FC Bayern Nestory Irankunda. Der 18 Jahre alte Flügelspieler kam von Adelaide United nach Deutschland. Der Australier sammelt aktuell in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Bayern Spielpraxis. Irankunda wartet noch auf sein erstes Pflichtspiel für die Profis. Beim Pokalauftakt gegen den SSV Ulm (4:0) im August stand der Youngster immerhin schon einmal im Kader.