"Lügen": Salihamidzic wehrt sich gegen Matthäus-Behauptung

Lothar Matthäus (re.) hat über den FC Bayern gesprochen

Hat der FC Bayern vor gut drei Jahren ein Schnäppchen verpasst, weil der damalige Sportchef Hasan Salihamidzic sich mit dem ehemaligen Coach Hansi Flick stritt und sich weigerte, Florian Wirtz von Bayer Leverkusen zu verpflichten? Eine entsprechende Behauptung kam am Wochenende von Lothar Matthäus, der mittlerweile Gegenwind von Salihamidzic selbst bekam.

Was war passiert? Der Ex-Münchner Lothar Matthäus verriet am Wochenende bei "Sky" in der Talkrunde "Sky90 - die Fußballdebatte", dass der frühere Bayern-Trainer Hansi Flick zum Ende seiner Amtszeit gern Florian Wirtz von Bayer Leverkusen zum deutschen Rekordmeister hätte holen wollen.

Jenen Wirtz, der mittlerweile einen geschätzten Marktwert von 130 Millionen Euro hat und im kommenden Sommer für noch mehr Geld wechseln könnte. Entsprechende Gerüchte machen derzeit die Runde. Unter den Interessenten soll neben Real Madrid ausgerechnet auch der FC Bayern ganz vorn dabei sein.

Dabei hätten die Münchner Wirtz Anfang 2021 - jedenfalls nach Matthäus' Aussagen - deutlich günstiger haben können. Damals lag sein Marktwert bei weniger als einem Sechstel der aktuelle Summe. Zu dieser Zeit war allerdings noch Hasan Salihamidzic als Sportchef beim Rekordmeister aktiv und dieser wollte Wirtz laut Matthäus nicht.

"Warum hat es denn einen Streit zwischen Hansi Flick und Hasan Salihamidzic gegeben? Weil Flick Spieler holen wollte, die mit 17 Jahren eine richtig gute Entwicklung haben. Ich denke an Florian Wirtz", verriet Matthäus dem Pay-TV-Sender und fügte an: "Das war ein Streitgespräch zwischen Hansi Flick und Bayern München. Ich glaube, er wäre zu haben gewesen. Aber bei Bayern München wollte man ihn nicht haben."

Matthäus bekommt Gegenwind von Salihamidzic selbst

Auf Nachfrage des Moderators, wer genau Wirtz nicht wollte, führte Matthäus nochmal aus: "Hasan (Salihamidzic) anscheinend nicht. Es ist damals in Gesprächen so rübergekommen."

Doch Salihamidzic wehrte sich nun weniger als einen Tag später gegen Matthäus' Behauptung.

"Es gab nie dieses Streitgespräch, von dem Lothar Matthäus spricht. Auch habe ich mit Hansi Flick über einen Transfer von Florian Wirtz zu keinem Zeitpunkt gesprochen. Das ist kompletter Unsinn", polterte der im Mai 2023 entlassene Sportvorstand bei "Bild".

Salihamidzic spricht von "Lügen"

Matthäus solle "in seiner Rolle als Experte seine Quellen besser prüfen, bevor er solche unhaltbaren Gerüchte in die Welt setzt und nicht ständig Lügen über mich und den FC Bayern verbreiten".

Vielmehr sei es so gewesen, dass der FC Bayern unter ihm "die Entwicklung von Florian Wirtz seit der Jugend verfolgt habe. "Unsere gesamte Scoutingabteilung wie auch der Klub waren von seinem Talent und seinen Fähigkeiten begeistert", sagte Salihamidzic.

"Nach mehrmaligen Versuchen mussten wir aber akzeptieren, dass sich Florian in seinem familiären Umfeld entwickeln und seinen Schulabschluss in seiner Heimat machen wollte. Das haben wir respektiert", gab der damalige Verantwortungsträger einen Einblick.

Als Julian Nagelsmann dann das Traineramt beim Rekordmeister übernahm, sei Wirtz trotz seines Kreuzbandrisses erneut Thema gewesen. "Aber damals war aufgrund seiner Vertragssituation und seiner Karriereplanung ein Transfer nicht realisierbar."

Matthäus kontert

Matthäus blieb bei "Bild" allerdings bei seiner Version der Geschichte. "Ich weiß mit Sicherheit, dass Hansi den jungen Florian Wirtz bereits im Alter von 17 zu Bayern holen wollte und der Klub diesem Wunsch nicht nachgekommen ist", betonte er erneut.

Seine Aussagen seien aber "auch nicht gegen Hasan gerichtet" gewesen, er habe nur auf Flicks Talente-Spürnase hinweisen wollen.