Droht Can nach seiner Roten Karte eine Klub-Strafe?

IMAGO/Grant Hubbs

BVB-Kapitän Emre Can sah Rot in Mainz

Wie geht es für Emre Can nach seinem Platzverweis am Wochenende weiter? Wie viele Spiele Sperre erwartet Borussia Dortmund vom DFB-Sportgericht und wird Can auch vom BVB selbst bestraft und zur Kasse gebeten? Auf diese Fragen gibt es nun erste Antworten.

Nach weniger als einer halben Stunde Spielzeit erwies Emre Can Borussia Dortmund am Samstagnachmittag einen Bärendienst, als er den Mainzer Jae-sung Lee beim Spielstand von 0:0 mit beiden Beinen voran abräumte und folgerichtig die Rote Karte sah. Am Ende verlor der BVB die Partie beim FSV in Unterzahl mit 1:3 und blieb damit erneut ohne Auswärtserfolg.

Weil nun die Länderspielpause folgt, hat Can viel Zeit, über sein hartes Einsteigen nachzudenken. In dieser Zeit wird das DFB-Sportgericht auch die Entscheidung fällen, für wie viele Bundesliga-Spiele Can danach zuschauen muss. Laut "Bild" rechnet man beim BVB mit einer Sperre von zwei oder sogar drei Spielen.

Das würde bedeuten, dass Can mindestens bei den beiden Heimspielen gegen den SC Freiburg (23.11., 15:30 Uhr) und Ende November gegen den FC Bayern (30.11., 18:30 Uhr) nicht mit von der Partie wäre. Sollte Can am Ende tatsächlich sogar drei Spiele aussetzen müssen, würde er auch beim Gastspiel in Gladbach (7.12., 18:30 Uhr) fehlen.

Doch wie reagiert eigentlich der BVB intern auf den Platzverweis in Mainz? Wie "Bild" erfahren hat, droht Can immerhin keine Geldstrafe durch seinen Klub. Zwar habe der Mannschaftsrat in Absprache mit dem Klub festgelegt, dass Rote Karten sanktioniert werden können, allerdings nur, wenn es sich um eine Tätlichkeit handelt. In Cans Fall ist das allerdings nicht gegeben.

Emre Can bald ohne Perspektive beim BVB?

Ohnehin dürfte Can viel mehr Schmerzen, dass er sich mit seinem Foul möglicherweise aus der Stammelf katapultiert hat.

Denn Trainer Nuri Sahin hatte ihn zuletzt nicht mehr in der Mittelfeldzentrale, sondern als Innenverteidiger eingesetzt, wo sich Can insgesamt gut schlug. Da allerdings Waldemar Anton zeitnah zurückkehren wird und auch Cans vorherige Position im Mittelfeld besetzt ist, könnte dem BVB-Kapitän die Bank drohen.

Sahin jedenfalls zeigte am Wochenende kein Verständnis für Cans Aktion. "Da darf er nie so hingehen", kritisierte der BVB-Coach seinen Spielführer bei "Sky" und fügte an: "Das weiß er auch." Auch Cans Kollege Julian Brandt wählte deutliche Worte.