So holt Deutschland den Gruppensieg in der Nations League

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Deutschland kann sich schon gegen Bosnien-Herzegowina den Gruppensieg sichern

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Platz eins in der Nations League als klares Ziel ausgegeben. Mit zehn Punkten führt die Fußball-Nationalmannschaft die Gruppe 3 der Liga A vor den Niederlanden und Ungarn (je 5 Punkte) und Bosnien-Herzegowina (1) an. Die Qualifikation für das Viertelfinale ist damit schon sicher.

Die Chancen stehen gut, schon am Samstag (20:45 Uhr/RTL) in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina auch den Gruppensieg perfekt zu machen. Gelingt dies noch nicht, bietet das abschließende Duell mit Ungarn am folgenden Dienstag (20:45 Uhr/ZDF) in Budapest eine weitere Chance.

Als Gruppenerster spielt Deutschland in der ersten K.-o.-Runde im März 2025 gegen einen Gruppenzweiten einer anderen Gruppe. Stand jetzt wären Kroatien, Dänemark und Frankreich die Optionen.

So wird Deutschland schon am Samstag Gruppensieger:

mit einem Sieg gegen Bosnien-Herzegowina

mit einem Remis gegen Bosnien-Herzegowina, wenn Ungarn nicht gegen die Niederlande gewinnt

mit einer Niederlage gegen Bosnien-Herzegowina, wenn die Niederlande und Ungarn unentschieden spielen

Am Samstag (20:45 Uhr) empfängt die Niederlande Ungarn. Am Dienstag (20:45 Uhr) ist das Oranje-Team zu Gast bei Bosnien-Herzegowina.