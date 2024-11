Haaland als Lewy-Erbe? Barca-Sportchef spricht Klartext

IMAGO/Gerard Franco

Top-Stürmer unter sich: Erling Haaland und Robert Lewandowski

Der FC Barcelona wurde in den vergangenen Monaten immer wieder mit einer Verpflichtung von Ex-BVB-Star Erling Haaland in Verbindung gebracht. Sportchef Deco beendete diese Diskussion nun aber - zumindest für den Moment.

Eher früher als später wird der FC Barcelona einen Nachfolger für Robert Lewandowski brauchen, der aktuell zwar immer noch weltklasse Leistungen zeigt, mit seinen 36 Jahren aber bereits zum "alten Eisen" zählt.

ManCity-Star Erling Haaland (24) wird immer wieder als möglicher Lewy-Erbe genannt. Laut Barca-Sportchef Deco beschäftigt sich der spanische Spitzenklub aber (noch) nicht mit dem früheren BVB-Profi.

Eine neue Nummer 9 besitze in den Zukunftsplanungen derzeit keine Priorität, sagte Deco in einem Interview mit der "Mundo Deportivo". "Was ich hoffe, ist, dass Lewandowski das Level halten kann, das er gerade zeigt. [...] Ich denke, dass es schwer ist, heutzutage einen Stürmer wie Robert zu finden. Es gibt vielleicht einen oder zwei andere Stürmer, die auf seinem Niveau sind. Vielleicht Haaland und noch ein anderer", erklärte der Sportchef.

Das sagt Deco zu einer möglichen Haaland-Verpflichtung

Weil sich Lewandowski auch im fortgeschrittenen Alter noch so gut schlägt, denkt der FC Barcelona laut Deco im Moment noch nicht über einen neuen Stürmer nach. Sollte sich das irgendwann ändern, dürfte zwangsläufig aber auch der Name des Norwegers wieder fallen. Gänzlich ausschließen wollte Deco dessen Verpflichtung nicht.

"Zunächst einmal müssen wir wissen, ob Haaland der Spieler ist, den wir für die Zukunft wollen. Das wissen wir jetzt noch nicht. Im Moment wollen wir keine Neun. Wir haben Robert. Wir planen nicht mit einer anderen Neun. Wenn die Zeit für eine Entscheidung kommt, werde ich darüber nachdenken und die Optionen in Betracht ziehen. Aber jetzt ist nicht der Zeitpunkt, um über andere Spieler zu sprechen", stellte der ehemalige Profi klar.

Wie lange Lewandowski noch für den FC Barcelona auf Torejagd geht, vermochte auch Deco nicht zu sagen. "Wir wollen, dass er mindestens noch für eine weitere Saison bleibt", schloss er einen Abschied des polnischen Superstars im Sommer 2025 von Vereinsseite jedoch aus.