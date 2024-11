Die DFB-PK mit Koch und Gosens im LIVE-Stream

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Die DFB-Stars Gosens (l.) und Koch (r.) beim Training

Die Nations-League-Spiele gegen Bosnien-Herzegowina (am Samstag ab 20.45 Uhr, live bei RTL) und Ungarn (am 19. November ab 20.45 Uhr, ZDF) rücken näher. Vor dem ersten Spiel in Freiburg stellen sich Robin Koch und Robin Gosens den Fragen der Journalisten.

Die Pressekonferenz könnt ihr ab 13:15 Uhr bei sport.de im LIVE-Stream (öffnet sich im Artikelbild) verfolgen.

+++ DFB-Elf mit guter Bilanz in Freiburg +++

Bisher spielte die deutsche Nationalmannschaft in ihrer Geschichte fünf Mal in Freiburg. Von diesen fünf Partien gewann die DFB-Elf vier. Die einzige Niederlage liegt zudem bereits über 100 Jahre zurück. Im Mai 1913 verlor Deutschland mit 1:2 gegen die Schweiz. Aber: Das Spiel gegen Bosnien-Herzegowina wird das erste Pflichtspiel in Freiburg sein.

+++ Welche Spieler stehen DFB-Trainer Julian Nagelsmann zur Verfügung? +++

Auch in der aktuellen Länderspielpause muss Julian Nagelsmann wieder auf den ein oder anderen Spieler verzichten. Stuttgart-Star Deniz Undav musste seine Teilnahme an den Länderspielen bereits vor ein paar Tagen absagen, sein Teamkollege Angelo Stiller verließ das DFB-Quartier aufgrund von muskulären Problemen am Mittwoch. Für Undav nominierte der Bundestrainer Bayern-Star Leroy Sane nach, Stillers Ausfall wird nicht kompensiert.

Zudem ist auch ein Einsatz von Florian Wirtz noch unklar. Der 21-Jährige verpasste die vergangenen Trainingseinheiten mit einem Infekt.

+++ Welche Bedeutung haben die Siele gegen Bosnien-Herzegowina und Ungarn? +++

Die deutsche Nationalmannschaft ist bereits für das Viertelfinale in der Nations League qualifiziert, steht bei den kommenden beiden Länderspielen also nicht unter Ergebnisdruck. Trotzdem würden zwei überzeugende Siege natürlich für Freude im DFB-Lager sorgen - zumal die vor und während der Europameisterschaft erzeugte Euphorie weiter aufrechterhalten werden würde.