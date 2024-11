Tedesco gibt sich kämpferisch: "Weiß, was ich tue"

IMAGO/IPA Sport/ABACA

Belgiens Nationaltrainer Domenico Tedesco steht massiv unter Druck

Domenico Tedesco glaubt trotz der jüngsten Negativserie an seine Zukunft als Trainer der belgischen Fußball-Nationalmannschaft.

"Ich bin überzeugt, dass ich immer noch der richtige Mann am richtigen Ort bin", sagte der frühere Bundesliga-Coach nach dem 0:1 (0:0) in der Nations League gegen Israel beim belgischen Fernsehsender "VTM": "Ich weiß, was ich tue."

Angesichts von fünf sieglosen Spielen und drei Niederlagen in Folge ist der Druck auf Tedesco jedoch riesig. Nach der Niederlage gegen Israel schrieb die Tageszeitung "Het Laatste Nieuws" vom "absoluten Tiefpunkt seit mehr als zehn Jahren".

Er selbst verspüre aber noch die Rückendeckung des Teams, beteuerte Tedesco. "Natürlich stehen die Spieler hinter mir, wenn man gesehen hat, wie sie bis zum Ende gekämpft haben", sagte der 39-Jährige: "Wenn mich die Leute anhand dieser Länderspielperiode mit 21 verletzten Spielern beurteilen, dann ist es, wie es ist."

Auch Timothy Castagne vom FC Fulham nahm Tedesco in Schutz. "Es ist nicht immer die Schuld des Trainers", sagte der Außenverteidiger: "Jeder muss die Verantwortung übernehmen. Ich muss es besser machen, alle müssen es besser machen. Das liegt nicht an einer Person."