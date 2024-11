Neue Gerüchte um Mega-Transfer des FC Bayern

IMAGO/Federico Pestellini

Jonathan David (l.) steht beim FC Bayern auf dem Zettel

Bei der Suche nach Verstärkungen für die Offensive soll der FC Bayern sich auch mit Torjäger Jonathan David vom OSC Lille beschäftigen. Obwohl der Vertrag des Kanadiers im Sommer ausläuft, müsste der deutsche Rekordmeister aber wohl ein stattliches Millionen-Paket für ihn schnüren.

Laut "Sky" soll die David-Seite satte 80 Millionen Euro für einen Vierjahresvertrag fordern, inklusive Gehalt, Handgeld für den Spieler sowie eine Provision für seine Berater, die demnach derzeit den Markt sondieren und mit zahlreichen Vereinen sprechen sollen.

Über das Interesse des FC Bayern an David hatte der Pay-TV-Sender vor einigen Tagen bereits berichtet. Sportvorstand Max Eberl soll ein großer Bewunderer des Landsmannes und Nationalmannschaftskollegen von Alphonso Davies sein.

Auch Davids Zahlen können sich sehen lassen: 2024/2025 steht er bereits bei 13 Toren und zwei Vorlagen in 19 Pflichtspielen für Lille, das 2020 immerhin 27 Millionen Euro für David an seinen Ex-Klub KAA Gent in Belgien überwies.

Wie plant der FC Bayern mit Jonathan David?

Unklar scheint allerdings noch, ob beim FC Bayern überhaupt ein Kaderplatz für David frei wäre. Die klare Nummer eins im Angriff ist Harry Kane. Dahinter allerdings könnte sich etwas tun, vor allem dann, wenn sich Mathys Tel angesichts seiner wenigen Einsatzzeiten zu einem Tapetenwechsel entschließt. Zumindest eine Leihe des französischen Sturm-Juwels stand zuletzt im Raum.

Neben dem FC Bayern soll sich auch der FC Barcelona mit der Personalie David beschäftigen. Dem Portal "fichajes.net" steht der 24-Jährige auf einer "Umsonst-Wunschliste" der Katalanen, pikanterweise neben Leroy Sané und Joshua Kimmich, deren Verträge beim FC Bayern ebenfalls auslaufen.

David selbst bezeichnete einen Barca-Wechsel gegenüber "The Athletic" zuletzt als "Traum". Er sei in jungen Jahren Fan des aktuellen Klubs von Trainer Hansi Flick gewesen.