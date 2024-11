FC Bayern gibt Details zur Palhinha-Verletzung bekannt

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bahho Kara

Joao Palhinha fällt wochenlang verletzt aus

Joao Palhinha wird dem Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern länger fehlen. Nachdem er sich im Training mit der portugiesischen Fußball-Nationalmannschaft im Adduktorenbereich verletzt hatte, muss der Mittelfeldspieler bis auf Weiteres passen. Am Dienstag haben die Münchner über weitere Details zu der Muskelverletzung bei Palhinha informiert.

Wie der deutsche Rekordmeister in einem Pressestatement bestätigte, hat sich der 29-Jährige einen Muskelbündelriss an der rechten Adduktorenseite zugezogen.

Der Sommer-Neuzugang wird damit mehrere Wochen lang fehlen. Vergleichbare Verletzungen haben in der Vergangenheit aber auch häufiger monatelange Ausfallzeiten nach sich gezogen.

Der zentral-defensive Mittelfeldspieler soll fortan mit seinen Reha-Maßnahmen starten und gewohnt intensiv sportmedizinisch betreut werden.

Der FC Bayern hatte den gebürtigen Lissaboner im vergangenen Transfersommer für stolze 51 Millionen Euro Ablöse verpflichtet. Er kam vom englischen Erstligisten FC Fulham und unterschrieb bei den Münchnern einen langfristigen Vertrag bis 2028.

Pavlovic zurück im Mannschaftstraining des FC Bayern

Im Trikot des FC Bayern hatte er zunächst einige Anlaufschwierigkeiten, kam aber in den letzten Wochen vermehrt auf seine Einsatzzeiten. Bis dato bringt es Palhinha wettbewerbsübergreifend auf 13 Pflichtspiel-Einsätze für den Tabellenführer im deutschen Oberhaus. In der Bundesliga selbst stand der Portugiese bis dato dreimal in der Startelf von Cheftrainer Vincent Kompany.

Im Gegensatz zu Joao Palhinha konnte der FC Bayern in der Personalie Aleksandar Pavlovic hingegen positive Nachrichten vermelden. Der Youngster, der in München ebenfalls als zentraler Mittelfeldspieler eingesetzt wird, konnte knapp einen Monat nach seinem Schlüsselbeinbruch erste Teile des Mannschaftstrainings absolvieren und seine Intensität nun Tag für Tag steigern.