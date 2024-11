Bericht: S04-Flop vor endgültigem Aus auf Schalke

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Ibrahima Cissé (l.) wird auf Schalke wohl kein Spiel mehr bestreiten

Er ist beim FC Schalke 04 bis heute nie wirklich angekommen, hat für die Profis in der 2. Fußball-Bundesliga lediglich einen Startelf-Einsatz in der laufenden Saison zu Buche stehen: Ibrahima Cissé wurde zuletzt schon zur zweiten Mannschaft abbestellt und könnte sich mit dem Klub nun endgültig überworfen haben.

So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht. Nach Informationen der "Bild" wird der Innenverteidiger nämlich nie wieder für den FC Schalke 04 spielen.

Laut dem Zeitungsbericht soll die Tür für Cissé zum Profi-Kader von Cheftrainer Kees van Wonderen mittlerweile "komplett zu" sein. Der Malier soll die Schalker Klubbosse in den vergangenen Monaten immer wieder enttäuscht haben. Jetzt soll auf der Führungsebene des Klubs die Entscheidung getroffen worden sein, dass Cissé gar nicht mehr für die Lizenzspieler-Mannschaft vorgesehen wird.

Vor zweieinhalb Jahren kam der Abwehrspieler als großes Talent zum FC Schalke 04, wurde zunächst in der U23-Mannschaft der Gelsenkirchener aufgebaut, die in der viertklassigen Regionalliga West an den Start geht.

Danach kam er in mehr als zwei Spielzeiten auf gerade einmal acht Einsätze in der 2. Bundesliga für den FC Schalke, ein einziger davon über die vollen 90 Minuten.

Cissé hat noch bis 2026 Vertrag beim FC Schalke 04

Cissé fiel auf Schalke immer wieder mit Undiszipliniertheiten auf, hatte sich im Schalker Mannschaftstraining im September sogar mit S04-Kapitän Kenan Karaman angelegt.

Außerdem sorgte es rund um den FC Schalke 04 für große Irritationen, dass der 23-Jährige zuletzt krank abgemeldet weder für die Profis noch für die U23-Mannschaft der Knappen spielte, sich dann aber auf Länderspielreise mit seinem Geburtsland Mali verabschiedete.

Auf Schalke wird es laut "Bild" jetzt nur noch darum gehen, einen Abnehmen für Cissé zu finden. Entweder als fester Verkauf, oder aber per Leihgeschäft. Der 1,96-m-Hüne besitzt noch einen laufenden Vertrag bei den Königsblauen bis 2026.