HSV und Baumgart "müssen sich hinterfragen"

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Steffen Baumgart bleibt beim HSV nicht mehr viel Zeit für eine Wende

Erst im Frühjahr diesen Jahres kam Steffen Baumgart zum Hamburger SV. Den angepeilten Aufstieg verpasste der Nachfolger von Tim Walter jedoch. Auch im siebten Zweitliga-Jahr in Folge läuft es beim HSV nicht so richtig rund, die Bundesliga-Rückkehr scheint erneut gefährdet. Marcel Reif übt scharfe Kritik an Trainer und Mannschaft.

Zuletzt blieb der Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga dreimal hintereinander ohne Sieg. Der Druck auf Cheftrainer Steffen Baumgart wächst. Zuletzt wurde sogar bereits darüber spekuliert, dass die Tage des ehemaligen Übungsleiters des 1. FC Köln gezählt sind, wenn die Rothosen am Samstag nicht gegen Schalke 04 gewinnen.

Der langjährige Bundesliga-Kommentator Marcel Reif ist überrascht, dass es beim HSV unter dem 52-Jährigen nicht läuft. "Als er nach Hamburg kam, dachte ich: Spätestens jetzt laufen sie da über Wasser, über die Alster", sagte der 74-Jährige in seiner "Bild"-Sendung "Reif ist Live".

Marcel Reif: Situation beim HSV "ermüdend"

Es sei "klar, dass sich Baumgart nach den letzten schlechten Ergebnissen hinterfragen muss". Der gebürtige Rostocker "ist stiller geworden, nicht mehr die ganz große Tröte." Eine Trainerdiskussion in der Hansestadt wird "selbstverständlich wieder ein Thema werden: Wer ist der nächste Messias? Das ist ermüdend."

Alleine sei der Übungsleiter allerdings nicht dafür verantwortlich, dass es beim einstigen Bundesliga-Dino nicht läuft. "Dieser und auch die vergangenen Kader müssten doch längst wieder 1. Liga spielen. Wenn du aber in der 2. Liga nicht alles abrufst, was dieser Top-Kader und dieser Top-Trainer – zumindest für Zweitligaverhältnisse – zu bieten haben, dann werden die anderen dir den Zahn ziehen", analysierte Reif.

Der Hamburger SV rangiert nach zwölf Spieltagen nur auf Platz fünf der Tabelle. Zwar beträgt der Abstand zu den Aufstiegsplätzen gerade einmal zwei Zähler, die jüngsten Auftritte machen allerdings nur wenig Mut.