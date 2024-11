FC Bayern will auch für Grohs ins CL-Viertelfinale

IMAGO/Ulrich Wagner/SID/IMAGO/Ulrich Wagner

Die Bayern-Frauen spielen auch für die erkrankte Maria Luisa Grohs

Die Fußballerinnen des FC Bayern München wollen vorzeitig ins Viertelfinale der Champions League stürmen - auch für ihre schwer erkrankte Torhüterin Maria Luisa Grohs.

"Gewinnen und als Gruppe zusammenhalten - das ist das Beste, was wir in dieser Situation für Mala tun können", sagte Verteidigerin Linda Sembrant über die Stimmung im Team nach der Tumor-Diagnose bei Maria Luisa Grohs: "Wichtig ist, dass sie weiß: Wir sind als Team immer für sie da."

In Oslo beim norwegischen Meister Valerenga IF peilen die makellosen Bayern am Donnerstag (18:45 Uhr) den vierten Sieg im vierten Gruppenspiel an. Bereits ein Punkt genügt zum Weiterkommen in Gruppe C, falls Juventus Turin später am Abend beim FC Arsenal verliert (21:00 Uhr/beide DAZN).

In der Vorwoche gelang im Hinspiel ein souveräner 3:0-Erfolg, bei dem Grohs noch im Tor der Münchnerinnen stand. "Ich muss sagen, dass Mala am besten mit der Situation umgeht. Sie ist die Positivste", berichtete Trainer Alexander Straus: "Ich habe großen Respekt vor ihr."

Wie schon am Wochenende gegen Carl Zeiss Jena (5:0) wird Ena Mahmutovic im Bayern-Tor stehen. "Sie ist ebenfalls eine erstklassige Torhüterin, ein riesiges Talent", sagte Straus über die 20-Jährige, die am Dienstag für die anstehenden Länderspiele der DFB-Frauen nominiert wurde. Wieder zur Verfügung stehen den Münchnerinnen zudem Sydney Lohmann und Sam Kerr.