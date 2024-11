Bayern-Profi bestätigt Kompany-Interesse

IMAGO/1.FC Duren v FC Bayern Munchen

Sacha Boey spielt beim FC Bayern unter Vincent Kompany

Sacha Boey peilt nach einer verletzungsbedingten Zwangspause die Rückkehr in den Spieltagskader des FC Bayern an. Der Rechtsverteidiger will in München unter Trainer Vincent Kompany durchstarten. Die Wege der beiden hätten sich fast schon früher gekreuzt.

"Er wollte mich nach Burnley in die Premier League holen, hat schon seit langem Interesse an mir gezeigt", verriet Boey im Interview mit "Sport1", dass eine Zusammenarbeit mit Kompany bereits in der jüngeren Vergangenheit im Bereich des Möglichen war.

Der belgische Coach arbeitete zwischen Sommer 2022 und 2024 beim FC Burnley, ehe er die Nachfolge von Thomas Tuchel beim deutschen Rekordmeister antrat. Boey wechselte im vergangenen Winter für die kolportierte Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro von Galatasaray zum FC Bayern.

"Wie man so schön sagt: Nichts im Leben passiert zufällig. Jetzt sind wir in München zusammengekommen - und das ist schön", kommentierte der 24-Jährige die Arbeit unter Kompany beim FC Bayern. Boey betonte in diesem Zusammenhang seine "sehr gute Beziehung" zu Kompany.

Boey beim FC Bayern vor der Rückkehr

Der Franzose absolvierte in dieser Saison allerdings erst zwei Pflichtspiele unter dem 38-Jährigen. Ein Meniskusriss verdammte Boey in den letzten beiden Monaten zum Zuschauen. Nun steht der Rechtsverteidiger kurz vor seinem Comeback.

"Es geht mir gut, ich fühle mich körperlich sehr gut", klärte Boey über seinen Fitnesszustand auf und kündigte an: "Mein Ziel ist es, für das Spiel gegen Augsburg, also im nächsten Bundesliga-Spiel, in den Kader zurückzukehren."

Die Münchner treffen im deutschen Fußball-Oberhaus bereits am Freitagabend (20:30 Uhr im Live-Ticker bei sport.de) auf die Fuggerstädter. Der FC Bayern will mit einem Heimsieg die Tabellenführung weiter festigen. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger RB Leipzig beträgt bereits fünf Zähler.