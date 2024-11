So plant Gladbach den Transfer-Winter

IMAGO/Gonzales Photo/Tobias Jorgensen

Kevin Diks soll bei Gladbach auf dem Zettel stehen

Im Winter will sich Borussia Mönchengladbach wohl in der Innenverteidigung verstärken. Zwei Spieler könnten Gladbach dagegen per Leihe verlassen.

Wie "Sky" berichtet, steht Kevin Diks vom FC Kopenhagen bei Borussia Mönchengladbach auf dem Zettel. Demnach war der einmalige indonesische Nationalspieler, der in den Niederlanden geboren wurde, bereits im vergangenen Sommer Thema bei den Fohlen.

Im kommenden Winter könnte die Personalie wieder heiß werden. Gladbach wolle sich auf jeden Fall in der Innenverteidigung verstärken, heiß es. Neben Diks stünden aber auch andere, namentlich nicht genannte, Kandidaten auf dem Zettel.

Über das Interesse an Diks hatte zuletzt auch die "Bild" berichtet.

Der Vertrag des 28-Jährigen läuft beim dänischen Klub nach der laufenden Spielzeit aus, die Ablösesumme im Winter wäre daher wohl realisierbar.

Diks war bei Vitesse Arnheim ausgebildet worden. 2016 wechselte er zur AC Florenz nach Italien. Für den Serie-A-Klub stand er aber nur zwei Mal auf dem Platz. Nach diversen Leihen wechselte er 2021 zum FC Kopenhagen.

Duo kann Gladbach per Leihe verlassen

Verlassen könnten Gladbach im Winter hingegen Sturm-Talent Grant-Leon Ranos und Torwart Jan Olschowsky.

Laut "Sky" plant der Klub vom Niederrhein bei beiden Spielern Leihen, bei denen sie Spielpraxis sammeln sollen. Kaufoptionen sollen dabei nicht verankert werden.

Ranos war im Sommer 2023 von der zweiten Mannschaft des FC Bayern zu Gladbach gewechselt. Seitdem stand er elf Mal für die Profis auf dem Platz. In der aktuellen Saison kommt der 21-Jährige nur auf einen Einsatz in der Bundesliga.

Olschowsky gilt in Gladbach als Torwart der Zukunft. Zuletzt kam der 23-Jährige aber nur bei der Reservemannschaft in der Regionalliga West zum Einsatz.

Die Verträge von Ranos und Olschowsky sind noch bis Ende Juni 2027 datiert.