Brisante Hintergründe zur Causa Goretzka enthüllt

IMAGO/Markus Ulmer

Leon Goretzka soll den FC Bayern nach wie vor verlassen

Obwohl er zuletzt wegen mehrerer Ausfälle im Mittelfeld wieder mehr Einsatzzeit erhielt, gilt Leon Goretzka beim FC Bayern weiter als Streichkandidat. Dass das Standing des 29-Jährigen in München derart gelitten hat, soll auch außersportliche Gründe haben.

Wie "Sport1" unter Berufung auf eigenen Informationen berichtet, gelte Goretzka intern als "unbequem". Hintergrund: seine klaren öffentlichen Positionierungen zu Themen wie der Corona-Pandemie, Rechtsextremismus oder der WM in Katar.

Goretzkas Kritik an den Menschenrechtsverletzungen in dem arabischen Land rund um die Endrunde 2022 habe zu "unangenehmen Fragen" der dortigen Machthaber an den damaligen Münchner Vorstandschef Oliver Kahn geführt, heißt es. Denn die Fluggesellschaft Qatar Airways fungierte damals noch als Sponsor beim FC Bayern.

Auch beim DFB habe man Goretzkas Aussagen nicht immer mit Wohlwollen verfolgt, diese hätten ihm demnach "einen entsprechenden Ruf" in der Branche beschert.

Zwar erhielt Goretzka zuletzt unter Trainer Vincent Kompany wieder mehr Spielzeit, das aber vor allem wegen der verletzungsbedingten Ausfälle von Aleksandar Pavlovic und Joao Palhinha.

FC Bayern: Leon Goretzka weiter auf der Streichliste?

Laut "Sky" wolle der FC Bayern den früheren Schalker nach wie vor lieber heute als morgen abgeben, am liebsten schon in der anstehenden Winter-Transferperiode. Auch eine Leihe mit Kaufpflicht sei denkbar, hieß es in dem Bericht des Bezahlsenders.

Spätestens im Sommer wolle der deutsche Rekordmeister den Gutverdiener von der Gehaltsliste bekommen. Die so generierte Ablösesumme will der Klub angeblich dazu verwenden, den über 100 Millionen Euro teuren Transfer von Florian Wirtz zu realisieren.

Eigentlich steht Goretzka beim FC Bayern noch bis 2026 unter Vertrag. Zuletzt wurde der Routinier insbesondere mit einem Wechsel in die englische Premier League in Verbindung gebracht. Einer der interessierten Klubs soll Manchester United sein.