Silas spricht über Abschied vom VfB: "Sehr überrascht"

IMAGO/Goal Sports Images

Silas wechselte im Sommer vom VfB Stuttgart nach Serbien

Im zurückliegenden Sommer trennte sich der VfB Stuttgart zumindest vorerst von Silas. Den Offensivspieler zog es auf Leihbasis zu Roter Stern Belgrad. Mit dem serbischen Meister trifft der 26-Jährige am Mittwochabend (18:45 Uhr) auf seinen Ex-Klub. Vor der Partie blickte der schnelle Angreifer auf seinen Abschied aus dem Ländle zurück, der für ihn "sehr überraschend" kam.

2019 war Silas vom Paris FC für acht Millionen Euro an den Neckar gewechselt. Im Sommer hatte der VfB Stuttgart für den Nationalspieler des Kongo allerdings keine Verwendung mehr. Die große Konkurrenz in der Offensive des Vizemeisters führte dazu, dass dem 26-Jährige nur noch ein Platz auf der Bank geblieben wäre.

Die Suche nach einem Abnehmer gestaltete sich lange schwierig. Erst im September fand sich mit Roter Stern Belgrad eine passende Leihstation für den Offensivakteur.

Am Mittwochabend kommt es in der Champions League nun zum Aufeinandertreffen mit dem Ex. "Es ist ein bisschen bizarr, gegen meinen früheren Klub zu spielen. Aber ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Es wird ein wunderschönes Spiel", so Silas bei "Sky Sport".

Rückkehr zum VfB Stuttgart? Das sagt Silas

Zumal der Flügelflitzer, der auch im Zentrum eingesetzt werden kann, gar nicht vor hatte, den VfB Stuttgart zu verlassen. "Ich habe mich im Sommer sehr gut vorbereitet. Als die Saison angefangen hat, war ich sehr überrascht, als mir gesagt wurde, dass ich den Verein wechseln soll", sagteder langjährige VfB-Star und ergänzte: "Ich habe nicht geplant, den VfB zu verlassen."

Die Verbundenheit zu seinem Ex-Klub ist aber trotz dessen weiterhin groß. "Ich liebe Stuttgart sehr. Der Klub hat mir sehr viel gegeben und die Fans wissen auch, wie sehr ich diesen Verein liebe", schwärmte Silas von dem kommenden CL-Gegner des serbischen Top-Klubs. Eine Rückkehr ins Ländle schließt er daher nicht aus.

"Ich stehe noch beim VfB Stuttgart unter Vertrag. Wir werden sehen, wie die Situation sich entwickelt, wenn ich wieder da bin. Aber im Moment spiele ich für Roter Stern. Im richtigen Moment werden wir mit der Familie und dem Management sehen, was passieren wird", stellt er klar.