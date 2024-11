Pünktlich zum Bayern-Duell: Süle vor BVB-Comeback

IMAGO/Mutsu Kawamori

Niklas Süle stand zuletzt gegen Real Madrid auf dem Rasen, könnte nun gegen den FC Bayern sein BVB-Comeback geben

Die Personalsituation bei Borussia Dortmund hat sich in den vergangenen Wochen etwas entspannt. Auch in der Abwehr könnte BVB-Coach Nuri Sahin beim Bundesliga-Klassiker gegen den FC Bayern (Samstag, 18:30 Uhr im sport.de-Ticker) wieder eine Option mehr haben.

Niklas Süle steht womöglich vor seinem Comeback beim BVB - und das ausgerechnet gegen seinen ehemaligen Klub aus München. "Niklas hat mittrainiert", ließ Sahin schon vor dem Champions-League-Spiel der Schwarzgelben in Zagreb wissen: "Die letzten Tage haben ihm noch mal einen Schub gegeben in seiner Reha."

Süle hatte sich vor rund einem Monat bei der 2:5-Niederlage des BVB in der Königsklasse bei Real Madrid verletzt, als Mannschaftskollege Ramy Bensebaini auf seinem Sprunggelenk landete.

Es sehe "sehr gut aus", dass Süle für den "Clasico" gegen die Bayern wieder an Bord ist, sagte Sahin. "Niklas hat eine sehr gute Reha gehabt, er hat das komplett durchgezogen", so der Dortmunder Trainer. Dass der 29-jährige Innenverteidiger "so schnell wieder zurückkommt", sei eine "schöne Überraschung".

BVB: Niklas Süle zum Saisonstart noch gesetzt

Süle hatte sich in der Sommervorbereitung mit einem individuellen Fitnessplan und umgestellter Ernährung in Form gebracht, war zu Saisonbeginn bei Sahin gesetzt. Nach dem desaströsen 1:5 beim VfB Stuttgart am 4. Spieltag verlor der 1,95-Meter-Schrank seinen Stammplatz wieder, in der Dortmunder Abwehrzentrale spielten fortan Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton.Gegen Real kehrte Süle in die Stammelf zurück - und verletzte sich prompt.

Sahin hatte daher in den vergangenen Wochen Kreativität an den Tag legen müssen, um seine personellen Löcher in der Abwehr zu stopfen. So beorderte er Kapitän Emre Can aus dem defensiven Mittelfeld in die Innenverteidigung. Als Can beim 1:3 in Mainz Rot sah, rückte sogar Felix Nmecha in die Abwehr, später kam Yannik Lührs aus der U23 zu seinem Bundesliga-Debüt.

Rechtzeitig zum Prestige-Duell mit den Bayern sind jetzt alle nominellen Innenverteidiger wieder fit.