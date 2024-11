Nach Bosse-Beben: Dynamo überrascht mit Scholze-Nachfolger

IMAGO/Lutz Hentschel

Dynamo Dresden sucht einen neuen Vereinspräsidenten

Die jüngste Mitgliederversammlung bei Dynamo Dresden endete mit einem echten Paukenschlag, trat der bisherige Präsident Holger Scholze doch mit sofortiger Wirkung von seinem Posten zurück. Nun vermeldete der Drittligist am Donnerstagmittag, wer bei dem Aufstiegsaspiranten in der 3. Liga als neuer Vereinspräsident übernehmen wird.

Wie die SGD auf ihrer Homepage bestätigte, ist Ronny Rehn der neue Präsident des Klubs.

"Diese satzungsgemäße Entscheidung hat das Präsidium der Schwarz-Gelben in einer konstituierenden Sitzung am Donnerstag, dem 28. November, getroffen", vermeldeten die Sachsen.

Die Personalie kam am Donnerstag zunächst überraschend, galt doch bis dahin das Präsidiumsmitglied Dr. Michael Bürger als Anwärter auf den vakanten Posten des Vereinspräsidenten.

Neben Ronny Rehn und Michael Bürger gehört noch Peter Krüger dem Präsidium an und fungiert fortan als Vizepräsident.

Dr. Michael Bürger trat zuletzt schon als Veranstaltungsleiter bei der Mitgliederversammlung in den Vordergrund, erwies sich dabei als besonnener Moderator der bisweilen hitzigen Debatten. Der Rechtsanwalt ist ehrenamtlich seit 2018 im Präsidium der Dresdner. Ihm wurden große Chancen eingeräumt, der nächste Präsident des Traditionsvereins zu werden.

Auswärtsspiel in Sandhausen steht an

Die Wahl fiel nun aber doch auf Ronny Rehn, über den es auf der Vereinshomepage weiter hieß: "Der 43-jährige Rehn ist seit 2018 im Gremium der SGD ehrenamtlich tätig. Auf der Ordentlichen Mitgliederversammlung 2023 wurde er mit 487 Stimmen von der Mitgliedschaft erneut in das Präsidium gewählt. Bis zuletzt fungierte er als Vizepräsident der Sportgemeinschaft."

Mit Rehn an der Spitze soll dann möglichst schnell und endlich Ruhe auf der Führungsebene der SG Dynamo einkehren, die sich mitten im Aufstiegskampf in der 3. Liga befindet.

Noch rangiert der ehemalige Bundesligist auf dem dritten Tabellenplatz, hat in den letzten Wochen aber lediglich zwei Siege in acht Partien eingefahren. Am kommenden Samstagnachmittag (ab 14:00 Uhr) geht es mit dem Auswärtsspiel beim SV Sandhausen für die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Stamm weiter.

Sandhausen ist aktuell Tabellenzweiter in der ausgeglichenen 3. Liga, hat allerdings nur einen Punkt mehr als Dresden auf der Habenseite.