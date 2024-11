FC Bayern bangt nach BVB-Kracher um Kane

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Muss der FC Bayern um Harry Kane bangen?

Torjäger Harry Kane musste beim 1:1 des FC Bayern im Bundesliga-Kracher beim BVB früh ausgewechselt werden. Nach der Partie äußerten sich Sportvorstand Max Eberl und Trainer Vincent Kompany zum Stand der Dinge.

"Er hat gemerkt, dass was im Oberschenkel ist, er sagte aber auch, das war jetzt nicht schlimm", berichtete Eberl. Genauere Aussagen könnten erst am Sonntag oder Montag getroffen werden.

Kane hatte nach einer guten halben Stunde zunächst gehumpelt und sich dann auf den Rasen des Signal Iduna Park fallen lassen. Er signalisierte, dass es für ihn nicht mehr weitergehen könne. Thomas Müller ersetzte den 31 Jahre alten Engländer. Es war zunächst nicht ersichtlich, was genau vorgefallen war.

"Er sagte, dass es nicht so schlimm ist", sagte Kompany am "Sky"-Mikrofon mit Blick auf Kanes Blessur und verwies auf die anstehende Untersuchung durch die medizinische Abteilung des FC Bayern: "Dann wissen wir mehr."

Bis zum Achtelfinalspiel im DFB-Pokal gegen Doublesieger Bayer Leverkusen am Dienstag (20:45 Uhr) werde es allerdings "natürlich knapp", so Kompany später in der Pressekonferenz. "Ich kenne nicht so viele Spieler, die sich so schnell erholen in so kurzer Zeit."

Kane selbst sagte in der Mixed Zone: "Wir werden morgen ein paar Scans machen und dann wird sich zeigen, was es ist."

FC Bayern vor Pokal-Kracher gegen Bayer Leverkusen

Sollte Kane ausfallen, wäre das ein schwerer Rückschlag für den FC Bayern. Gegen Bayer wird er dringend gebraucht. Der Routinier steht nach 19 Pflichtspielen 2024/2025 bereits bei der beeindruckenden Ausbeute von 20 Treffern und neun Vorlagen.

Gegen den BVB war Kane bis zu seiner Auswechslung zwar blass geblieben und wurde von sport.de mit der Note 5,0 bedacht. Es war aber auch zu sehen, dass eine Qualitäten dem FC Bayern im weiteren Spielverlauf fehlten.

Für den einzigen Treffer des deutschen Rekordmeisters sorgte Jamal Musiala (85.) - einmal mehr per Kopf. "Ich bin sehr glücklich. Auf das Tor bin ich stolz", sagte Musiala bei "Sky": "Die erste Halbzeit war nicht so gut. Danach hatten wir viele Chancen und haben die richtige Mentalität gezeigt. Der Punkt ist wichtig."