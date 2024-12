Transfer von ManUnited-Profi zum BVB wohl kein Thema

IMAGO/Matt West/Shutterstock

Tyrell Malacia soll das Interesse des BVB geweckt haben

Auf der Suche nach einer Sofort-Hilfe ist der BVB angeblich bei Englands Rekordmeister Manchester United fündig geworden. Ein Linksverteidiger der Red Devils soll das Interesse der Dortmunder Borussia geweckt haben. Ob es zu einem Deal kommt, ist jedoch fraglich.

Wie das englische Portal "CaughtOffside" mit Verweis auf eigene Informationen berichtet, ist Borussia Dortmund an einer Verpflichtung des Niederländers Tyrell Malacia interessiert. Der 25-jährige Linksverteidiger war im Sommer 2022 der erste United-Transfer unter Ex-Trainer Erik ten Hag, hatte aber von Beginn an Probleme, sich einen Platz in der ersten Elf zu erarbeiten. Mittlerweile ist er zum Dauer-Reservisten degradiert worden.

Dem Bericht zufolge sind sowohl der BVB als auch der französische Erstligist Olympique Lyon an einem Transfer Malacias interessiert. Vorstellbar ist demnach ein Deal im kommenden Winter-Transferfenster. Ob eine Leihe oder ein fester Transfer infrage kommt, ist hingegen nicht klar. Auch zur möglichen Ablösesumme werden keine Details genannt. Der Vertrag des Außenverteidigers bei Manchester United läuft noch bis zum Sommer 2026.

Laut "Bild"-Angaben ist ein Transfer jedoch unwahrscheinlich. Dort heißt es, dass es Dortmunder Bedenken aufgrund der Verletzungsanfälligkeit Malacias gebe.

BVB mit guten Erfahrungen bei Winter-Deals

Mit Winter-Einkäufen aus England hatten die Schwarz-Gelben zuletzt außerordentlich gute Erfahrungen gemacht. Im vergangenen Winter stießen sowohl Jadon Sancho als auch Ian Maatsen zum BVB und entwickelten sich schnell zu unverzichtbaren Leistungsträgern.

Die Linksverteidiger-Position bei Borussia Dortmund war schon im Sommer eine viel diskutierte. Obwohl die Schwarz-Gelben Tom Rothe Richtung Union Berlin ziehen ließen, legten sie auf dem Transfermarkt nicht nach und zogen stattdessen U19-Kapitän Almugera Kabar in die erste Mannschaft hoch. Ein Experiment, das bisher nicht gefruchtet ist. Kabar steht aktuell bei gerade einmal drei Joker-Einsätzen in der laufenden Saison.

Ob der BVB im Winter auf dem Markt zuschlägt, dürfte auch von der weiteren Entwicklung von Rami Bansebaini abhängen. Die Formkurve des algerischen Nationalspielers zeigte zuletzt stark nach oben. Setzt sich dieser Trend weiter fort, käme ein Transfer wohl nicht infrage. Das berichtet auch "Bild", die schreibt, dass die Schwarz-Gelben wieder volles Vertrauen in Bansebaini haben.