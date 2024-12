BVB und RB Leipzig im Transferduell um Mittelstürmer

IMAGO/Harry Langer/DeFodi Images

Gift Orban wird beim BVB, bei RB Leipzig und beim VfB Stuttgart gehandelt

Gift Orban von Olympique Lyon soll das Interesse gleich mehrerer Bundesligisten auf sich gezogen haben. Borussia Dortmund und RB Leipzig liefern sich angeblich ein Transferduell um den nigerianischen Mittelstürmer. Auch beim VfB Stuttgart wurde er bereits gehandelt.

Wie das Portal "fichajes.net" berichtet, strecken sowohl der BVB als auch RB Leipzig die Fühler aus. Demnach konkurrieren die beiden Bundesligisten um die Dienste des 22-Jährigen.

Orban passe sowohl ins Anforderungsprofil der Borussia als auch in das der Sachsen, heißt es.

Dass die beiden Klubs ernsthaft an einer Verpflichtung von Orban interessiert sind, darf aber angezweifelt werden.

Bei Olympique Lyon kommt der Offensivspieler in der aktuellen Saison kaum zum Zug. Lediglich fünf Einsätze stehen bislang zu Buche. Zwei Tore konnte er dabei in der Ligue 1 erzielen. Zuletzt stand er mehrfach nicht einmal im Kader der Franzosen.

Orban war im Januar 2024 vom belgischen Klub KAA Gent zu Olympique Lyon gewechselt und hatte einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. 14 Millionen Euro wechselten damals den Besitzer.

Mit starken Leistungen in Gent hatte sich Orban für größere Aufgaben empfohlen. In 52 Spielen für die Belgier erzielte er 32 Tore.

In Lyon läuft es dagegen weniger rund. Fünf Tore in 21 Spielen stehen seit Anfang 2024 in der Statistik.

Orban beim VfB Stuttgart angeboten?

Orban strebt offenbar einen Abschied von OL an. "Sky" hatte zuletzt berichtet, dass die Verantwortlichen des VfB Stuttgart von den Beratern des Nigerianers kontaktiert worden sind. Demnach sei der Spieler bei den Schwaben angeboten worden.

Wie der TV-Sender allerdings zugleich hervorhob, steht Orban beim Vizemeister der vergangenen Bundesliga-Saison nicht wirklich hoch im Kurs. Auf der internen Wunschliste stehe er nicht weit oben. Interessanter könnte stattdessen eine Leihe von Mathys Tel vom FC Bayern werden.