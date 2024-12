HSV verkündet Trainer-Entscheidung

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jan Prihoda

Merlin Polzin bleibt vorerst HSV-Coach

Trainer-Entscheidung beim Hamburger SV (zunächst) gefallen: Interimscoach Merlin Polzin wird den HSV auch im Zweitliga-Heimspiel gegen Darmstadt 98 am Sonntag (13:30 Uhr) betreuen.

Das teilte Sportvorstand Stefan Kuntz am Montag nach dem Training der Rothosen mit.

Polzin betreut den HSV seit der Entlassung von Steffen Baumgart vor rund einer Woche. Bislang mit Erfolg: Am Sonntag gelang dem HSV unter Polzin ein 3:1 beim Karlsruher SC.

Kuntz hielt sich mit Blick auf die Spekulationen um die Trainersuche am Wochenende bedeckt. Man werde keine Namen kommentieren und sich auch nicht unter Zeitdruck setzen lassen, sagte er am Rande der Partie in Karlsruhe bei "Sky". Mit Blick auf Polzin erklärte der HSV-Boss: "Wir haben nie dementiert, dass er eine Chance hat."

Als Top-Favorit auf die Baumgart-Nachfolge galt bislang Bruno Labbadia. Ob es zu seiner dritten Amtszeit beim HSV kommt, ist aber ungewiss.

Der 58-Jährige befinde sich nach intensiven Gesprächen mit der Klub-Führung zwar "in den Startlöchern" für sein Comeback beim früheren Bundesliga-Dino, berichtete der "kicker".

Es sei allerdings "keineswegs gewiss", dass es zu einer Rückkehr komme, so das Fachmagazin weiter. Hintergrund: Die Labbadia-Verpflichtung soll noch nicht von allen Gremien abgesegnet sein.

HSV: Merlin Polzin hat "Bock" auf den Trainerposten

Polzin selbst warf seinen Ring als Baumgart-Nachfolger nach dem KSC-Spiel in den Ring. "Na klar: Ich hab' Bock, weiter mit den Jungs erfolgreich zu sein", so der gebürtige Hamburger, der unter Baumgart und dessen Vorgängern Tim Walter und Daniel Thioune schon als Assistent gearbeitet hatte.

Polzins erste Maßnahmen, unter anderem die Rückkehr zum 4-3-3-System, griffen gegen den KSV.

Auch im Vorfeld der Partie machte der 34-Jährige anscheinend gute Arbeit: Mit einem Motivationsvideo hatte das Trainerteam die Spieler eingestimmt. In diesem wurden den Profis einzelne Bilder ihrer bisherigen Karriere gezeigt.

Ziel sei gewesen, "die Überzeugung in die eigenen Stärken zurückzugewinnen", erklärte Polzin. Er habe eine "Gänsehaut" bekommen, berichtete Mittelfeldmann Daniel Elfadli.