Presse: "Erst fliegt Neuer raus, dann der FC Bayern"

IMAGO/Jerry ANDRE

Manuel Neuer vom FC Bayern kassierte einen Platzverweis

Vincent Kompany muss einen ersten Titeltraum begraben: Der FC Bayern München ist im Achtelfinale des DFB-Pokals an Double-Sieger Bayer Leverkusen gescheitert. Im Fokus beim 0:1 (0:0) gegen die Elf von Xabi Alonso stand vor allem Manuel Neuer, der früh mit Rot vom Platz flog. Die Pressestimmen.

Deutschland:

kicker: "Der amtierende Double-Champion Bayer 04 Leverkusen schaltet den Rekordpokalsieger aus München aus und zieht ins DFB-Pokal-Viertelfinale ein. Warum? Weil Bayern-Routinier Neuer früh im Spiel seinen ersten Platzverweis kassierte. Weil Joker Tella traf. Und weil dem FCB zu wenig einfiel."

ntv: "Neuer sieht erstmals Rot - Bayer Leverkusen wirft FC Bayern aus dem DFB-Pokal. Der bedröppelte Rotsünder Manuel Neuer war nach dem ersten Platzverweis seiner Profikarriere längst in der Kabine verschwunden, als auch der verhinderte Superstar Harry Kane traurig aus der Allianz Arena trottete. Ohne seinen Topstürmer und nach Neuers Notbremse (17.) fast 75 Minuten lang in Unterzahl hat der FC Bayern den ersten Titel vorzeitig verspielt."

RTL: "Erst fliegt Manuel Neuer raus, dann der FC Bayern. DAS gab es noch nie! Manuel Neuer erlebt im Pokal-Kracher gegen Bayer Leverkusen eine bittere Premiere. Der Bayern-Torwart rammt Gegenspieler Jeremie Frimpong – und fliegt erstmals in seiner langen Karriere vom Platz. Wenig später ist auch noch der erste Titel futsch!"

Bild: "Für die Bayern ist die Pokalreise mal wieder frühzeitig beendet! Die Münchener verlieren das vorgezogene Endspiel gegen Titelverteidiger Leverkusen – 0:1 im Achtelfinale. Damit verpassen die Bayern auch im fünften Jahr in Folge das Endspiel in Berlin (zuvor dreimal Zweitrunden-Blamage, einmal Viertelfinal-K.o.). Ohne 20-Tore-Stürmer Kane (Muskelfaserriss im Oberschenkel) setzt Trainer Vincent Kompany auf eine Doppelspitze mit Musiala und Olise sowie Sané und Coman auf den Flügeln. Doch nach nur 17 Minuten macht Manuel Neuer (38) alle Pläne zunichte."

Spiegel Online: "Neuer fliegt früh vom Platz – Leverkusen wirft die Bayern raus. Noch nie in seiner Karriere sah Manuel Neuer Rot, nun hat es ihn in seinem 866. Spiel als Profi erwischt: In Unterzahl waren die Bayern die bessere Mannschaft, ehe bei Leverkusen ein Joker traf."

England:

BBC: "Titelverteidiger Leverkusen wirft zehn Bayern aus dem deutschen Pokal. Nathan Tella war der Torschütze des deutschen Pokalsiegers Bayer Leverkusen, der sich mit einem Sieg gegen Bayern München für das Viertelfinale qualifizierte. Die Gastgeber mussten ab der 17. Minute mit zehn Mann auskommen, als Torwart Manuel Neuer des Feldes verwiesen wurde, nachdem er aus seinem Tor gestürmt und mit Jeremie Frimpong zusammengestoßen war."

Daily Mail: "Manuel Neuer knallt Jeremie Frimpong eine Rote Karte an den Kopf und scheidet mit Bayer Leverkusen gegen Xabi Alonso aus dem deutschen Pokal aus. Manuel Neuer sah am Dienstagabend bei der 0:1-Niederlage von Bayern München gegen Bayer Leverkusen überraschend die erste Rote Karte seiner Karriere."

Daily Mirror: "Harry Kanes miserable Trophäen-Durststrecke bei Bayern München setzte sich am Dienstagabend fort, als seine Mannschaftskameraden im Achtelfinale des DFB-Pokals von Bayer Leverkusen aus dem Wettbewerb geworfen wurden. Die Bayern beendeten das Spiel mit zehn Mann, nachdem Manuel Neuer nach einem Zusammenprall mit Jeremie Frimpong zum ersten Mal in seiner Karriere die Rote Karte sah. Der ehemalige Burnley-Star Nathan Tella erzielte in der 69. Minute den Siegtreffer gegen seinen alten Trainer Vincent Kompany.

Spanien:

Marca: "Bayer Leverkusen stürmt die Allianz Arena und wirft die Bayern im Achtelfinale durch einen einzigen Treffer von Tella aus dem DFB-Pokal. Das Schicksal war launisch und traf früh auf die beiden Giganten Deutschlands, in einem Spiel, das durch den Platzverweis von Neuer kurz nach Spielbeginn gekennzeichnet war."

AS: "Xabi ringt die Bayern nieder! Ein Kopfball von Tella reichte Leverkusen unter Führung von Alonso, um die Bayern auszuschalten und (...) ins Viertelfinale des Pokals vorzudringen. Xabi Alonso hat die Bayern immer noch im Griff. Ohne eine einzige Niederlage (zwei Siege und zwei Unentschieden) als Trainer gegen die Mannschaft, mit der er in den Ruhestand ging, kam der spanische Trainer in die Allianz Arena und gewann erneut an einem Abend, der durch den frühen Platzverweis von Manuel Neuer nach 17 Minuten geprägt war."

Mundo Deportivo: "0:1! Leverkusen wirft Bayern aus dem Pokal. Das Team von Xabi Alonso, dem Titelverteidiger, nutzte Neuers erste Rote Karte in seiner Karriere, um den bayerischen Giganten mit einem Tor von Tella nach einer tollen Flanke von Grimaldo auszuschalten."

Weitere Pressestimmen aus dem Ausland:

Blick (Schweiz): "Neuer fliegt vom Platz, die Bayern aus dem Pokal. Bayern verliert das Topspiel gegen Leverkusen und fliegt bereits im Achtelfinale aus dem DFB-Pokal. Wegen einer Roten Karte gegen Manuel Neuer sind die Bayern über eine Stunde in Unterzahl."

Krone (Österreich): Erste Titelchance futsch! Neuer entschuldigt sich. 'Das ist natürlich spielentscheidend. Das tut uns weh und das tut mir natürlich leid.' Bayern-Goalie Manuel Neuer war nach dem Pokal-Aus richtig bedient. Die erste Titelchance der Münchner ist futsch."

Gazzetta dello Sport (Italien): "Der Pokalfluch geht weiter: Neuer wird vom Platz gestellt und die Bayern scheiden im Achtelfinale aus."

L'Équipe (Frankreich): "Bayer Leverkusen eliminiert Bayern München und rückt ins Viertelfinale des DFB-Pokals vor."