FC Bayern dran: Leverkusen trifft Tah-Entscheidung

Wechselt Jonathan Tah von Bayer Leverkusen zum FC Bayern?

Übereinstimmenden Medienberichten zeigt der FC Bayern weiterhin Interesse an einer Verpflichtung von Jonathan Tah, dessen Vertrag bei Bayer Leverkusen nach der Saison ausläuft. Auch zahlreiche andere Top-Klubs sollen den Innenverteidiger auf dem Zettel haben. Nun hat die Werkself offenbar eine erste Entscheidung getroffen, wie man bei dem DFB-Star weiterverfahren will.

Bereits vor der Saison stand Jonathan Tah vor einem Wechsel von Bayer Leverkusen zum FC Bayern. Der Vertrag des Innenverteidigers beim Meister läuft im kommenden Sommer aus. Zahlreiche Top-Klubs hoffen bei der Abwehrkante auf ein Transfer-Schnäppchen. Neben den Münchnern sollen Real Madrid, der FC Barcelona und zahlreiche Vereine aus der Premier League Interesse zeigen.

Ein Verbleib bei der Werkself über die aktuelle Spielzeit hinaus gilt als äußerst unwahrscheinlich. "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg hatte zuletzt daher vermeldet, dass auch ein Winter-Abschied des Leistungsträgers durchaus zur Option werden könnte, damit Bayer Leverkusen zumindest noch eine kleine Ablöse für Tah generieren kann.

FC Bayern führt Rennen um Jonathan Tah weiter an

Laut "GiveMeSport" ist diese Option allerdings nun vom Tisch. Dem Online-Portal zufolge habe man sich darauf verständigt, den 28-Jährigen erst nach der Saison ziehen zu lassen. Zwischenzeitlich habe der Bundesligist einen Transfer im Januar zwar in Betracht gezogen, diese Gedankenspiele aber wieder überworfen. Bereits eine Ablösesumme von rund 15 Millionen Euro hätte demnach ausgereicht, um Tah aus Leverkusen loszueisen.

Die interessierten Klubs seien nun allerdings darüber informiert worden, dass ein Wechsel des deutschen EM-Fahrers im Januar nicht zur Diskussion steht.

"GiveMeSport" will erfahren haben, dass der FC Bayern zwar das Rennen um den gebürtigen Hamburger weiter anführt, aber auch Manchester United viel investiert, um Tah im kommenden Sommer an das Old Trafford zu lotsen.