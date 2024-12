Transfer-Kracher? Malen erneut beim FC Barcelona gehandelt

IMAGO/Hesham Elsherif

Wechselt Donyell Malen vom BVB zum FC Barcelona?

Bei Borussia Dortmund gilt Donyell Malen wegen seiner schwankenden Leistungen als Verkaufskandidat. Es verdichten sich die Anzeichen dafür, dass sich sogar der große FC Barcelona mit dem 25 Jahre alten BVB-Profi beschäftigt.

Dem Portal "Fichajes.net" zufolge haben die Katalanen den Niederländer weiter auf dem Radar. Malen gelte bei Barca als Soforthilfe, aber auch Transfer für die Zeit nach der Ära Robert Lewandowski, heißt es. Das Ziel sei es, einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten, so dass der Abschied des 36-jährigen Polen, voraussichtlich 2026 nach Ablauf seines aktuellen Vertrags, keine allzu große Lücke hinterlässt.

Dass Malen in Barcas Überlegungen eine Rolle spielt, ist nicht zum ersten Mal aus Spanien zu hören. "Don Balon" schrieb Mitte November, ihn würde ein Wechsel in das Team von Trainer Hansi Flick "natürlich reizen".

Damals hieß es zudem, Barca-Boss Joan Laporta habe bereits erste Kontakt zu Malens Beratern geknüpft. Der Klub sei aber nicht bereit, "verrückte" Ablöseforderungen des BVB zu erfüllen.

Dass es dazu kommt, ist aber unwahrscheinlich. Die Dortmunder sollen einem Malen-Abgang sehr offen gegenüber stehen, auch schon in der kommenden Winter-Transferperiode. 25 bis 30 Millionen Euro, was in etwa seinem Marktwert entsprechen dürfte, stehen als mögliche Ablöse im Raum - eine hübsche Summe für einen Spieler, der auch 2024/2025 mit großer Inkonstanz "glänzt".

Donyell Malen beim BVB nicht gesetzt

Unter Trainer Nuri Sahin ist Malen nicht gesetzt. Vier Tore und eine Vorlage gelangen ihm in 17 Pflichtspieleinsätzen.

Das Problem: Malen ist zwar durchaus in der Lage, an guten Tagen offensive Glanzlichter zu setzen. Seine Defensivarbeit lässt aber stets zu wünschen übrig.

Malen, den der BVB im Sommer 2021 mit großen Erwartungen von der PSV Eindhoven losgeeist hatte, soll sich in Dortmund nie wohlgefühlt haben. Zuletzt wechselte er zum zweiten Mal binnen knapp eines Jahres die Berateragentur - ein klares Indiz für seine Wechselabsichten.