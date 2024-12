So reagiert der FC Bayern auf seine Klub-WM-Gruppe

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Die Bayern-Bosse freuen sich auf ihre Gruppe bei der Klub-WM

Vorfreude beim FC Bayern: Dem gesetzten deutschen Rekordmeister wurde am Donnerstag für die runderneuerte FIFA-Klub-WM (15. Juni und 13. Juli 2025 in den USA) mit dem argentinischen Traditionsverein Boca Juniors ein echter Kracher zugelost. Zum Auftakt in Gruppe C warten die Neuseeländer von Auckland City, der dritte Gegner ist SL Benfica aus Portugal. So reagiert man in München.

"Es ist ein neues Format mit vielen neuen Namen. Wir haben eine spannende Gruppe", wurde Sportdirektor Christoph Freund auf der Bayern-Homepage zitiert.

Der Österreicher ging auf jeden Gegner einzeln ein. "Benfica kennen wir schon, haben gerade erst in der Champions League gegen sie gespielt. Es ist ein großer Verein, der guten Fußball spielt", lobte Freund.

Die Boca Juniors seien "einer der traditionsreichsten Vereine Südamerikas mit einer riesigen Fanbase. Gegen sie hat der FC Bayern im Finale um den Weltpokal 2001 gespielt, mit dem Tor von Sammy Kuffour in der Verlängerung. Da haben wir also gute Erinnerungen."

Und auch Auckland sei "etwas sehr Besonderes", so Freund: "Das wird sehr spannend."

"Höchster Respekt" beim FC Bayern

Bayerns Sport-Vorstand Max Eberl zeigte sich von der Auslosung in Miami ebenfalls begeistert.

"Was für eine Mischung, die die Herzen höher schlagen lässt: Wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen mit Benfica Lissabon, auf das legendäre Boca Juniors aus Argentinien sowie auf Auckland City, auf das man wirklich nicht alle Tage trifft", erklärte der 51-Jährige.

Man werde die Gruppe "mit dem höchsten Respekt angehen", habe zugleich aber ein klares Ziel: "So weit wie möglich in diesem Turnier zu kommen."

Auch der aktuell verletzte FCB-Torjäger Harry Kane kam zu Wort. "Es ist eine große Ehre, bei dieser Klub-WM mit dem FC Bayern starten zu dürfen. Ich freue mich sehr auf dieses neue Turnier, bei dem wir Spieler uns auf Vereinsebene mit den Besten der Welt messen können", hob der Engländer hervor.

Er sei "sehr gespannt auf die Spiele und wer der erste Gewinner dieses neuen Formats sein wird".